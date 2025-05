“Van por la vida con un doble rasero”: piden renuncia del congresista David Racero tras revelación de audios

Condenan en vivo el silencio de Petro por escándalo de David Racero: “Muy bravito con la oposición, pero no con sus soldados”

“El representante David Racero debe atender y acudir a la justicia, a la Corte Suprema y ahora al Consejo de Estado, en este estudio de pérdida de investidura, fuera de la Cámara de Representantes. Entonces, yo sí apoyo esa idea y no solamente por lo que estamos viendo en términos laborales, en lo que se vio con su fruver , si no también por lo que se está investigando en el Sena, por lo que se está hablando del canje con la agencia de compras, por lo que se ha dicho también de su UTL”, resaltó la congresista Pastrana en El Debate.

En línea con lo anterior, el senador Hernández manifestó que, el tema con Racero va más allá de que si debe renunciar, o no, resaltando que la Corte Suprema tiene suficiente material para que actúe y lo llame a declarar.

“Les confieso a ustedes que, desde el momento en que este hombre llegó a la Presidencia de la Cámara de Representantes, se empezaron a escuchar rumores de todo este clientelismo y yo pedía a una de las personas que me comentó, que me consiguiera las pruebas, que yo denunciaba. Lamentable, esto no es tan fácil de conseguir. Hoy, el país lo está conociendo”, destacó el senador en El Debate.