David Racero intenta desviar la atención en el escándalo por contratar a personal sin prestaciones: habla de “información falsa” y dice que está en juego su intimidad

Según David Racero, “la idea de que me atribuyan información falsa me preocupa, de ahí este pronunciamiento. Pero confieso que la idea de que en verdad tengan acceso a mis comunicaciones privadas me espanta. Está en juego mi intimidad y la de mi familia, la vida de mis amigos, mi seguridad, y la del grupo político al que pertenezco. Los conocidos y penosos antecedentes de las chuzadas, y más recientemente Pegasus, son realidades que obligan a tomar en serio cualquier amenaza a las comunicaciones”.

Pero, “ahora, con una estrategia comunicativa de absoluta coordinación y de ‘sorpresiva’ oportunidad, pretenden convertir este hecho en el caballo de Troya de un linchamiento mediático al que no me había visto expuesto nunca. Pretenden atacar, precisamente en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida he defendido, esperando que me convierta en el chivo expiatorio de su oposición mezquina. Creen que si logran con mentiras el aniquilamiento moral, la fuerza popular se va a detener y las reformas se van a hundir. No saben cuán equivocados están cuando creen que van a detener esa marea social lanzando piedritas a las olas”.