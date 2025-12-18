Jueves, 18 de diciembre de 2025
ISSN 2745-2794
Suscríbete
Semana
|
semana-tv
Estas son las propuestas de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia
Los seis integrantes de la Gran Consulta por Colombia se conectan con SEMANA y hablan de su coalición y sus propuestas. #ElDebate
Noticias Destacadas
Semana TV
Vida Moderna
Nación
Gente
Tecnología
Política
Economía
Mundo
Así queda el sistema de salud tras el fracaso de la reforma
¿Cómo derrotar a Iván Cepeda? Los escenarios tras la designación de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático
Paloma Valencia y los desafíos que tendrá como candidata presidencial
Nueva derrota para Petro: se hundió la reforma a la salud en el Congreso
Centro Democrático revela el nombre de su candidata presidencial para 2026
El nuevo destino turístico con el que contarán los colombianos: “Será el más bello del mundo”