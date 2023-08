Tim Ballard, en quien se basa ‘Sound of Freedom, hace grave denuncia

La historia central de Sound of Freedom se basa en un operativo real que tuvo lugar en las Islas Barú, Colombia, el 11 de octubre del 2014. En aquel entonces, los medios de comunicación, como The Guardian, Rolling Stones, CNN y NBC , informaron sobre la operación de manera positiva. Sin embargo, Tim Ballard nos confiesa que, con el paso de los años, la narrativa cambió. Los niños sobrevivientes siguen siendo los mismos y siguen estando bajo este flagelo, pero la prensa ha alterado su enfoque.

Tim Ballard no es solo un exagente de seguridad; es un defensor apasionado en la lucha contra la trata de menores. Fundó Operation Underground Railroad (OUR) para rescatar a niños y niñas víctimas de este flagelo. Su dedicación se materializa en Sound of Freedom, una película que no solo narra su historia, sino que también destapa una cruda verdad: 3.3 millones de niños siguen viviendo en esclavitud en pleno siglo XXI.