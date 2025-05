Advierten qué les sucederá a “todos los que se están reuniendo con Benedetti para aprobar la consulta popular”

¿En qué consiste la consulta?

La consulta, para ocurrir, primero tiene que pasar un filtro en el Congreso: el voto del Senado. Si dicha corporación no la avala con 53 de sus 105 votos, no habrá consulta popular.

Las preguntas

“Yo creo que esto debe pasar como el peor accidente en la historia de los colombianos y cada cosa que tenga y que lleve la firma del Gobierno nacional, hoy la presunción está en que eso está totalmente contaminado. Y yo vuelvo y repito y lo he dicho en estas cámaras y en estos micrófonos, todo el que haga acuerdos con el gobierno, todos los que hoy se están reuniendo con Benedetti para aprobar la consulta popular van a terminar mal, porque este gobierno solo los utiliza para que después, cuando estén metidos en una cárcel, simplemente diga el presidente Petro: ‘Yo no sabía, no los nombré, yo no los crié’. Se lava las manos. Y aquí los únicos que están llevando toda el agua sucia es el Congreso de la República, mientras el Gobierno nacional se las da de inocente ante todo este escándalo que él mismo ayudó a propiciar”, dijo la representante.