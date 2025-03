Armando Benedetti habló de sus audios con Laura Sarabia revelados por SEMANA: “Estamos hablando de una tercera persona”

En el marco de la entrevista que Armando Benedetti, ministro del Interior, concedió a El Debate, de SEMANA, para hablar de la consulta popular y de las marchas de este 18 de marzo en Colombia, se refirió a los audios que reveló este medio.

SEMANA publicó en exclusiva unos explosivos audios que el entonces embajador en Venezuela le envió a quien era en ese momento la jefa de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia. En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada y su subalterna.

Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

Bajo este contexto, el hoy ministro del Interior fue consultado por aquella revelación. Según dijo, la hizo estando furioso y habló de una “tercera persona”.

La entrevista completa con Armando Benedetti, ministro del Interior:

SEMANA: ¿Cómo está viendo a la canciller Laura Sarabia, cómo están sus relaciones con ella?

Armando Benedetti (A. B.): Las relaciones están de qué hubo y chao. No hay nada mal, no hay nada antagónico por mi parte. Y pues hay que esperar cómo se desarrolla el tema con Estados Unidos para saber cómo le va a Laura.

SEMANA: Y entenderá que le debo hacer esta pregunta sobre los audios famosos con Laura Sarabia. Dijo Adelina Covos, su suegra, que ese día de los audios con Laura Sarabia usted estaba tomado de tragos, borracho, como se dice popularmente, y muy poca gente cree en eso. Ministro, hablemos sobre esos audios y lo que dijo su suegra.

A. B.: ¿Qué es lo que quiere que le diga? ¿Cómo es la pregunta que se volvió?

SEMANA: ¿Usted efectivamente ese día estaba pasado de tragos? Muy poca gente cree en eso. Nosotros, en SEMANA, no creemos eso...

A. B.: Ese día, lo que le puedo decir, es que estaba con mucha rabia y que lo que se ha publicado es de una sola persona. Para que haya una comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. Ahí hace falta lo que dice el receptor. Además, estamos hablando de una tercera persona que no tiene nada que ver con lo que se menciona ahí en los audios; por lo tanto, lo que se dice ahí no tiene nada que ver con las interpretaciones que se han dado y no voy a decir lo que se hablaba de ahí, porque si ustedes no saben, no tengo por qué salir a decirlo. Pero las interpretaciones que se han dado han sido más allá de las fantasías y lo que se dice ahí no sustenta absolutamente nada de lo que se ha dicho.

SEMANA: Es que usted dice cosas muy graves, usted habla de 15 mil millones de pesos y que si habla todos se van para la cárcel...

A. B.: Yo estoy hablando de otra persona, yo estoy hablando de una tercera persona. Estamos hablando de una tercera persona. Pero entonces, ¿qué dice la gente? Que los 15.000 millones de pesos son de la mafia y que fueron a la campaña. O sea, ¿de dónde carajo ahí está la palabra mafia y para que diga que es la mafia?

SEMANA: Ministro, ahí uno escucha que usted habla de 15 mil millones de pesos para la campaña, que usted los consiguió. Y después dice que si usted habla todos se van para la cárcel.

A. B.: No tengo por qué decirle de qué se está hablando ahí porque ahí no se está hablando de todos, son de una tercera persona que está amenazando. Pero eso es de una tercera persona que no tiene nada que ver con eso.

SEMANA: ¿Usted no estaba hablando de la campaña presidencial?

A. B.: No, es que es ahí está el tema, ahí está el tema.

SEMANA: Entonces, ¿de qué estaba hablando usted, ministro? Lo están investigando las autoridades.

A. B.: Bueno, pero que lo investiguen las autoridades y no hagamos tantas inferencias de cosas que no son. Y repito, y repito, yo estoy bravo ahí en ese momento. Y creo que es común y normal llegar a la conclusión de que todo aquel que está bravo dice cosas y exagera cosas que no son.

SEMANA: No tiene nada que ver con la campaña. Y entonces, ¿con qué tiene que ver?

A. B.: No le voy a decir. Si no sabe, ya usted hizo una inferencia y entonces ahora quiere que le diga otra para que se haga otro problema. Ustedes son los de la fantasía de que eso era la mafia, eso es por otra razón que no tiene nada que ver con las dos anteriores que estábamos hablando.

SEMANA: ¿Y usted estaba pasado de tragos?

A. B.: No, pero lo que sí le quiero significar es que los audios, como se relata, no van en la misma línea de tiempo. Para ponerle un ejemplo, para que la gente me entienda, a veces ponen de primero uno que fue el jueves, uno de segundo que iba el martes y uno de tercero que era el lunes. Entonces no son en la misma línea del tiempo. Por eso es que pareciera que fuera una conversación de un solo día. Los audios son en un lapso de casi 15 días a 20 días. Y no es una sola conversación, que es como todo el mundo cree.

Entonces, si son en un lapsus en donde son de 15 a 20 días y si además de eso no conservan la línea del tiempo, sino que los últimos parecen de primero y los de la mitad primero y los primeros de último, la conversación es completamente desordenada. Y si usted lo que ha hecho es una fantasía de ese rompecabezas, yo no tengo por qué armársela, porque yo no hice una entrevista, ni fue una denuncia, ni fue un discurso, ni fue una intervención mía, sino fueron unos audios publicados sin autorización.

SEMANA: Ahora, ministro, usted habla aquí de una tercera persona. ¿Quién es, ministro?

A. B.: No le voy a decir nada. Le repito, ustedes tienen un rompecabezas y quieren que se los arme yo, ¿por qué? Todo lo que yo diga aquí terminará judicializado, entonces no me puedo poner de creativo. Es que no hay nada que contar. Ustedes creen que hay que contar una película, una novela, etcétera, no hay nada de eso. Son una cantidad de cosas personales, entre otras cosas, con una tercera persona que tiene que ver con la parte personal, nada que ver con la campaña.

SEMANA: ¿Y entonces esos 15 mil millones de pesos de qué tema eran?

A. B.: No se me ponga mexicano y que ojalá algún cuente el día de verdad. Usted debería ayudarme porque todo el que quiere salir en televisión, buena prensa, ahora habla de Benedetti.