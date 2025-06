El “operador logístico” de Armando Benedetti contra Hernán Penagos desata la polémica: “Brutalidad, arrogancia, ignorancia”

En El Debate, de SEMANA, las voces por cuenta de la decisión del registrador, Hernán Penagos, de condicionar el llamado a las urnas de una consulta popular convocada por decreto hasta tanto no se pronuncien las altas corporaciones.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que ante la controversia jurídica entre el ejecutivo y el legislativo sobre la convocatoria a la consulta popular, el día 7 de agosto de 2025, lo que procede jurídicamente es dejar en manos de las altas cortes la decisión de si se continúa o no con los trámites de la misma.

“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma. Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, sostuvo.

“Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política. Claramente, la Corte Constitucional ha destacado la condición de órgano autónomo e independiente que garantiza neutralidad y genera confianza en los procesos electorales. Reitero, la Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, dijo.

Además, sostuvo que desde hoy hasta la fecha de convocatoria de la consulta hay cerca de 53 días y materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta popular en este periodo de tiempo: “ Mínimo, la Registraduría requiere alrededor de tres meses, como lo determina la Constitución y la ley, para sacar adelante una consulta de este nivel de manera íntegra e impecable ”.

“Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser los que en últimas le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país”, concluyó.

Benedetti le respondió

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró, frente a las declaraciones del registrador Hernán Penagos, que es equivocado que ese funcionario interprete el decreto del Gobierno para convocar a una consulta popular. “El registrador no está acatando el decreto. Ese decreto es para convocar. Él es un operador logístico, por así decirlo. No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que ya hizo el Gobierno”, declaró el ministro Benedetti, al sostener que la función del registrador no es cuestionar las decisiones del Ejecutivo.