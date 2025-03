Federico Gutiérrez deja claro si aspirará, o no, a la Presidencia de la República: “Dios hablará”

Mientras tanto, en El Debate de SEMANA, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue consultado sobre si tenía o no en mente renunciar a su cargo para aspirar a la Presidencia de la República. A lo anterior, el mandatario de la capital de Antioquia dejó claro que ello no está en sus planes.

“Estoy convencido de que la palabra vale y tiene que valer más en lo público. Cuando yo me lancé a la Alcaldía de Medellín, me lancé con un propósito, que era que recuperáramos a la ciudad entre todos, que todos volviéramos a unir a la ciudad, y no pensando como en un trampolín. Yo ya fui candidato a la Presidencia, un gran honor en esta oportunidad pasada. Si la vida en algún momento, después más adelante, me da esa oportunidad de volver a ser candidato presidencial y buscar la Presidencia, ya el tiempo y Dios hablarán”, dijo puntualmente Gutiérrez.