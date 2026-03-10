José Manuel Restrepo contó el motivo por el que aceptó ser fórmula de Abelardo de la Espriella: “Lo he visto cuatro veces en mi vida”

El candidato Abelardo de la Espriella destapó sus cartas este martes, 10 de marzo, de cara a las elecciones presidenciales. El abogado confirmó quién será su fórmula vicepresidencial: José Manuel Restrepo.

El exministro de Hacienda fue el escogido y ahora se sumará a la campaña para intentar ganar en primera vuelta, aunque todas las encuestas apuntan a que habrá una segunda a la que intentarán llegar De la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia.

Restrepo habló en El Debate de SEMANA y contó el motivo por el que decidió aceptar la propuesta y convertirse en la fórmula vicepresidencial del jurista. “Yo creo que a él lo he visto cuatro veces en mi vida”, confesó.

Abelardo de La Espriella anunció que el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo será su fórmula vicepresidencial. Foto: Colprensa

El primer encuentro se dio en una marcha que se hizo en honor a Miguel Uribe Turbay, el segundo en un evento de discusión de ideas y ahí fue cuando se lo presentaron. El tercero fue una llamada que le hizo el abogado para hablar de diferentes temas económicos, políticos, etc.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, votó por Paloma Valencia; ¿cómo se explica esto? Así respondió

Finalmente, el último encuentro se dio hace poco cuando De la Espriella lo invitó a una comida junto a su esposa en Barranquilla y allí le hizo el ofrecimiento de la Vicepresidencia. “Me cuenta sobre sus propuestas, sobre lo que es él y su familia y me pregunta que qué opino yo”, relató.

“Al final, me dice que quiere que lo acompañe, pero obviamente ya para ese momento en las redes sociales la gente hablaba de mí y de otros, y pues yo lo tenía pensado y pues acepté por el país”, agregó.

El exfuncionario sostuvo que para él sería mucho más cómodo permanecer en lo que está haciendo, pero es consciente de que se necesita de mucha ayuda para sacar a Colombia adelante y cambiar la realidad que se vive hoy en día, por lo que este fue uno de los motivos por los que aceptó.

Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En ese sentido, remarcó que lo que se necesita es unidad y construir propuestas sensatas para el futuro del país. “Lo que más me atrajo fue cuando me comenzó a hablar de su idea del país milagro”, remarcó.

“Creo que eso es una manera genuina de expresar esperanza y de decir que hay futuro, que se puede lograr un milagro en la forma en la que valoramos a la mujer, un milagro energético, en crecimiento, en el desarrollo del sector agroindustrial, en la salud”, complementó.

¿Quién es José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

Además, según explicó, también lo atrajo el ánimo que le vio a Abelardo de la Espriella con el objetivo de construir consensos con quienes piensan distinto. De hecho, recordó que él está en un espectro político diferente, pero pese a esto el candidato le hizo la invitación.

“Cree que yo puedo ser puente y tener la capacidad de consensuar con sectores que piensan distinto, y creo que el país es diverso, por lo que creo representar eso”, manifestó.

Asimismo, indicó que conectó mucho con las ideas que le expresó el abogado sobre las clases populares. “Me parece que es una oportunidad bonita para servirle a Colombia y para construir unidad”, añadió.