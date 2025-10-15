Suscribirse

El Debate

“La olla va a quedar absolutamente insuficiente”: desalentador pronóstico sobre la economía colombiana

En algunos sectores, hay preocupación por el momento que atraviesa la economía del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Debate
15 de octubre de 2025, 6:03 p. m.
Bandera Colombia - Recesión - Indicadores - Billetes - Desaceleración
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

El próximo 20 de octubre vence el plazo para que sea aprobado el presupuesto 2026. Hasta ese día, las plenarias de Senado y Cámara le podrán dar el último visto bueno a ese proyecto de ley.

Contexto: Presupuesto 2026, con el tiempo en contra, se alista para la recta final; esto pasará

Es de destacar que el Ministerio de Hacienda tuvo que llegar a acuerdos con las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara para acortar la cifra que habían presentado hasta los 546,9 billones de pesos, lo cual ha generado controversia en varios sectores políticos.

Mientras se define qué puede terminar de pasar con el presupuesto de 2026, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, hizo un desalentador pronóstico de la economía en el país.

Presupuesto 2026 en su RECTA FINAL: ¿qué le depara a Colombia? Entérese aquí | El Debate

El congresista advirtió que el próximo gobierno que llegue encontrará un panorama económico bastante sombrío, dado que la “olla va a quedar absolutamente insuficiente”.

“Este gobierno recibió el país, no un paraíso, pero desde el punto económico era un país con una economía adecuadamente manejada; entonces la olla va a quedar absolutamente insuficiente. El déficit fiscal con el que este gobierno recibió la economía fue del 5,7 %, está bien que después pudo haber subido al 6 %. Y la deuda pública, como porcentaje del PIB, la recibieron en un 5,8, 6,0 %. Hoy, el déficit fiscal va a terminar en el 7,5 %, si no el 8 %, por lo de la cláusula de escape de la regla fiscal y la deuda pública como porcentaje del PIB en cerca de un 66 %”, dijo el congresista Pérez en El Debate.

Contexto: Iris Marín advierte de alarmante reducción en el presupuesto para la Defensoría en 2026
Óscar darío pérez Representante a la Cámara
En la imagen, el representante a la Cámara Óscar Darío Pérez. | Foto: guillermo torres-semana

En tal sentido, el representante aseguró que el Gobierno Petro entregará a un país en unas condiciones económicas lamentables.

“Y acá tendrá que haber un trabajo muy grande porque la inversión viene cayendo en caída libre, en picada. Y el ahorro, ni se diga. Así que mucho será lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, cualquiera que sea, para reformar el tema desde el punto de vista económico", agregó en El Debate el representante a la Cámara.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El 18 de octubre miles de norteamericanos saldrán a las calles bajo el lema ‘No Kings Day’

2. Petro calienta la consulta del Pacto Histórico: “Sabemos sobre la popularidad del Gobierno y les dio histeria”

3. Turismo fluvial en Bolívar: llega nuevo crucero al río Magdalena. Esto es todo lo que debe saber

4. “Luis Alberto Rendón hizo justicia por propia mano”, la Fiscalía reveló detalles del caso contra el papá de Greeicy Rendón

5. Gustavo Petro amenaza con ir a las Naciones Unidas a denunciar el “incumplimiento del Estado” sobre el Acuerdo de Paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Presupuesto 2026Presupuesto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.