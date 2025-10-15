“La olla va a quedar absolutamente insuficiente”: desalentador pronóstico sobre la economía colombiana

El próximo 20 de octubre vence el plazo para que sea aprobado el presupuesto 2026. Hasta ese día, las plenarias de Senado y Cámara le podrán dar el último visto bueno a ese proyecto de ley.

Es de destacar que el Ministerio de Hacienda tuvo que llegar a acuerdos con las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara para acortar la cifra que habían presentado hasta los 546,9 billones de pesos, lo cual ha generado controversia en varios sectores políticos.

Mientras se define qué puede terminar de pasar con el presupuesto de 2026, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, hizo un desalentador pronóstico de la economía en el país.

El congresista advirtió que el próximo gobierno que llegue encontrará un panorama económico bastante sombrío, dado que la “olla va a quedar absolutamente insuficiente”.

“Este gobierno recibió el país, no un paraíso, pero desde el punto económico era un país con una economía adecuadamente manejada; entonces la olla va a quedar absolutamente insuficiente. El déficit fiscal con el que este gobierno recibió la economía fue del 5,7 %, está bien que después pudo haber subido al 6 %. Y la deuda pública, como porcentaje del PIB, la recibieron en un 5,8, 6,0 %. Hoy, el déficit fiscal va a terminar en el 7,5 %, si no el 8 %, por lo de la cláusula de escape de la regla fiscal y la deuda pública como porcentaje del PIB en cerca de un 66 %”, dijo el congresista Pérez en El Debate.

En la imagen, el representante a la Cámara Óscar Darío Pérez. | Foto: guillermo torres-semana

En tal sentido, el representante aseguró que el Gobierno Petro entregará a un país en unas condiciones económicas lamentables.