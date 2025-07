“Petro es un hombre solapado que, básicamente, lo que hace es agachar la cabeza cuando le plantan cara”

Tras lo anterior, el ex fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo a través de un mensaje en la red social X que el presidente Petro “Tira la piedra y luego esconde la mano”.

“Vaya, vaya, la valentía de @petrogustavo. Tira la piedra y luego esconde la mano. Aquí lo vemos inclinado ante el secretario de Estado, @marcorubio, pidiéndole perdón por haberlo difamado en público. Ni siquiera tiene la valentía de rectificar del mismo modo en que injurió. Conozco bien esa actitud cobarde y solapada: cuando fui fiscal general, mandaba a sus funcionarios a atacarme en público y me insultaba en plaza pública; luego, cuando nos encontrábamos, agachaba la cabeza y me decía que tenía razón. Al final, el pecado es cobarde”, dijo puntualmente Barbosa en X.

Y allí no se detuvo todo. En el programa El Debate de SEMANA , el exfiscal Babosa se despachó nuevamente contra el jefe de Estado.

“Y cuando Estados Unidos reacciona, cuando llaman a consultas, inmediatamente Petro recula y empieza a decir que no, que fue malinterpretado, que no había ese intento de golpe de Estado con Estados Unidos”, destacó en El Debate, el ex fiscal general.