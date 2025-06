Recriminan en vivo a Petro por sus mensajes “agresivos y violentos” contra la oposición: “No me voy a quedar callada”

En esa línea, uno de los más criticados ha sido el presidente Gustavo Petro , quien en varias oportunidades lanzó fuertes mensajes en contra de la oposición y de aquellos que no apoyan sus ideas. De hecho, realizó duros señalamientos y utilizó todo tipo de calificativos en contra de los congresistas.

“Si el Gobierno quiere defender a la oposición política, nosotros exigimos garantías en nuestra defensa, en nuestra protección. Esto implica que no nos ponga gente que no nos da garantías”, comentó.

Por su parte, Vicky Dávila manifestó que no es posible que la oposición reciba “mensajes de odio” por destapar la corrupción y las polémicas del actual Gobierno, o que esto sea tomado como un ataque hacia el Ejecutivo.

“Siento que estoy cumpliendo con mi obligación como ciudadana. No lo voy a dejar de hacer, no me voy a quedar callada. Cada voz que se apaga es un triunfo para los terroristas que le dispararon a Miguel Uribe, y para todos aquellos que en las cámaras dicen una cosa y por detrás hacen otra”, complementó.