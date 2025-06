“Es la señora que tiene su fábrica de confecciones en su casita. Es el señor que tiene la microempresa y vende, incluso con componentes de formalidad e informalidad hoy en día. Y los segundos perdedores de esta reforma laboral son los jóvenes, para quienes el contrato nuevo, ya no aprendizaje, sino laboral, lo que va a generar es que menos jóvenes sean vinculados a través de ese contrat o”, resaltó en El Debate el exministro Restrepo.

“Los paganini, además como lo dijimos claramente y lo dijo el doctor Restrepo, que son los micro, pequeños y medianos, que son los generadores de empleo; hay gente que no ha caído en cuenta que también van a ser los hogares colombianos ”, destacó Cabal en El Debate.

Por su parte, el abogado Charles Chapman opinó en El Debate que la idea era una reforma laboral que, en últimas, no destruya empleos, algo que según él pasará.

“Creo que el país, los empresarios, nosotros los laboralistas, sí queríamos una reforma. Eso es importante decírselo al país. Por supuesto que queríamos una reforma, el problema es que no queríamos una reforma así, que destruya empleos; no queríamos una reforma que ataque a la micro y pequeña empresa. Infortunadamente, este Gobierno no nos escuchó la argumentación técnica”, aseveró el jurista Chapman.