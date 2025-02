Tras el Catatumbo, Chocó y Cúcuta le advierten a Petro de “polvorín esperando un fósforo y vamos a tener gran cantidad de muertos”

“Tenemos el sur de Bolívar, donde está el ELN; tenemos el norte de Puerto Wilches, Santander, donde están el Clan del Golfo y unas disidencias de la Farc que quieren armar grupos y venir a disputarles el territorio a estos bandidos. Esto hasta el momento no lo han podido consumar, pero en el momento en que se presente una lucha por el control del territorio, vamos a tener una gran cantidad de muertos y unos desplazamientos que van a llegar a Barrancabermeja”, agregó el general retirado Juvenal Díaz.

“Hoy teníamos el local regional, se tomaron las medidas para Norte de Santander, para el Catatumbo, que yo las aplaudo para agilizar el empleo de recursos. Pero les decía también a los delegados del Gobierno, el Ministerio de Hacienda, Regalías del DNP (Departamento Nacional de Planeación), ‘actuemos antes de’ en el Magdalena Medio. ¿Por qué no vamos allá con toda la institucionalidad, con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y tomamos las medidas? Las están tomando cuando ya suceden los problemas graves, como en El Plateado, Cauca.

“Yo recuerdo una cosa muy anecdótica que le confieso que a mí me gustó. Cuando recién se posesionó el presidente, él va al Chocó, yo era comandante de la división y le expongo todos los problemas del departamento, porque mi concepto de seguridad siempre ha sido multidimensional. Y el presidente dijo una cosa que yo dije, ‘eso es lo que hay que hacer’. Dijo: ‘Los consejos de seguridad de ahora en adelante van a ser no solo con el Ministerio de Defensa, con el de Salud, con el de Educación, con el de Vivienda para los ancianos’. Espectacular, eso es lo que que necesitamos, pero no lo han hecho. Nosotros estamos pidiendo eso para el Magdalena Medio porque podemos tener una situación bien grave”.