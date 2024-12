¿Tras quedar en libertad, Fabio Ochoa accedería a ser gestor de paz del gobierno Petro? Esto dijo el abogado Gustavo Salazar

El abogado no lo ve posible, ya que aseguró que Ochoa “no tiene cuentas pendientes” con la justicia colombiana. “No creo desde el punto de vista legal porque él no tiene cuentas pendientes en Colombia . Los gestores de paz, normalmente, son aquellos que tienen algunos cargos, problemas con la justicia y colaboran”, dijo.

“En segundo lugar, me parece que Fabio Ochoa sería un buen embajador con la mafia, pero hay que decir algo y es que la mafia ya no tiene el peso de antes en el narcotráfico. Aquí es el ELN y el Clan del Golfo (...) Los narcos de la vieja guardia ya no están trabajando. Aquí hubo en tiempo en que eran los paramilitares y la guerrilla. Ahora es el Clan del Golfo, reciclaje de los paramilitares, y la guerrilla del ELN”, sostuvo.