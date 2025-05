Trenes del Metro de Bogotá ya tienen fecha exacta de llegada a Colombia: anuncian cuándo rodarán y serán vistos por la ciudadanía

Respecto a los ataques mediáticos que ha recibido por el diseño del Metro elevado u otros provenientes de sectores políticos, Galán sostuvo: “El proyecto va bien, lo vamos a defender y yo aprovecho también su espacio para para decirle a la ciudadanía, tenemos todos que defender ese proyecto. Bogotá, que yo creo que en su inmensa mayoría, porque lo han expresado en encuestas y en elecciones, porque no solamente ha sido con encuestas, ha apoyado ese proyecto, tenemos que defenderlo en todas las distancias. No solamente en redes sociales, con cualquier conversación, porque es un proyecto que es un sueño, Bogotá, es una deuda de hace 80 años”.

“Estamos avanzando mucho más, aquí en este gobierno no estamos dedicados al discurso, a obstaculizar proyectos, sino a concretar cosas, a que las cosas pasen, a que se resuelvan para la gente y la gente vea por fin soluciones a los grandes problemas. Y eso nos ha llevado a resultados sociales importantes”, agregó. “La gente pide resultados, no discurso, no labia”, puntualizó sobre el particular.