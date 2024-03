“Gustavo Petro siempre ha buscado un papayazo para crear una asamblea nacional constituyente en donde va a buscar su reelección”

El pasado 15 de marzo, durante su discurso en Puerto Rellena -ahora llamado Puerto Resistencia-, en Cali, el presidente Gustavo Petro hizo una advertencia que motivó una tormenta política . Según manifestó, si no se aprueban las reformas sociales que le planteó al Congreso de la República, convocará una asamblea nacional constituyente.

Para el senador Miguel Uribe, ante el tsunami de críticas generado por la propuesta inicial del mandatario sobre adelantar una constituyente “como amenaza al Congreso porque no se le aprueban sus reformas”, tanto Petro como sus aliados “están reculando”, manifestando que no se trata de una asamblea nacional constituyente, sino que van a apelar “al poder constituyente”. “Todo eso no solo es carreta, sino además retórica”, anotó.