Gustavo Petro convocará cabildos abiertos para “convocar al pueblo a la movilización” para impulsar su constituyente

“Me comprometo y comprometámonos, como fuerzas sociales, a organizar en todo el sur occidente las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y a invitar al país a hacerlo, a movilizar la población, no 10 mil, 100 mil, 200 mil seres humanos del sur occidente de Colombia, para pedirle a Colombia a toda la gran movilización que permita que el cambio sea posible”, dijo el mandatario.

Petro canceló su desayuno con los senadores de la Comisión Séptima

Atención: Petro cancela desayuno con los senadores que firmaron archivo de la reforma a la salud. Mayoría no estuvo dispuesta a asistir

Contexto: Atención: Petro cancela desayuno con los senadores que firmaron archivo de la reforma a la salud. Mayoría no estuvo dispuesta a asistir

Por otro lado, los senadores del Centro Democrático, Honorio Henríquez y Josué Alirio Barrera, le dijeron que no a Petro.

La senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, dijo que no estaría en la reunión. Berenice Bedoya, de la ASI, también le dijo a este medio que no pensaba asistir. Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos y José Alfredo Marín también le confirmaron a SEMANA que no tenían la intención de asistir al encuentro.