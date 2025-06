Zulma Suárez: Una autoridad en el mejoramiento del ambiente laboral

Este compromiso parece estar relacionado con su propia experiencia. Luego de cursar tres semestres de Ingeniería de Sistemas, sintió que no era feliz. “Tomé un curso de psicología y me di cuenta de que eso era lo mío. Como tenía miedo de decepcionar a mi familia, la persona que dictaba las clases me recomendó dejar de satisfacer a otros y dedicarme a lo que me hiciera feliz. Eso hice”.