Vacantes en recursos humanos en Colombia: requisitos y cómo postularse

El área de recursos humanos cumple un papel clave en las organizaciones, al encargarse de la gestión del talento, el fortalecimiento de la cultura organizacional y el desarrollo de estrategias que impulsan el bienestar y la productividad. Su labor impacta directamente en el crecimiento de las empresas y en la experiencia de los colaboradores, lo que ha incrementado la demanda de estos perfiles en el mercado laboral.

En Colombia, diversas organizaciones mantienen convocatorias abiertas en distintas regiones del país, ampliando las oportunidades para quienes buscan vincularse o avanzar en su trayectoria dentro de este campo.

Consejos para los candidatos

Para participar en estos procesos, es importante contar con una hoja de vida clara, actualizada y orientada a resultados. También resulta clave resaltar logros concretos, preparar la información profesional de forma organizada y revisar con detalle los requisitos de cada oferta para identificar las oportunidades más acordes al perfil.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso es 100% gratuito y virtual.

Estos puestos requieren habilidades interpersonales excepcionales, así como la atracción y selección de candidatos, la gestión de beneficios y compensaciones, la implementación de programas de capacitación y la resolución de conflictos laborales. Foto: Stock

Auxiliar de recursos humanos y nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Nases

Salario: $ 1.800.000

Este rol es fundamental para garantizar la correcta gestión de la nómina, el cumplimiento legal y la experiencia positiva de los colaboradores.

Responsabilidades:

Apoyar la elaboración, revisión y liquidación de nómina.

Registrar y controlar novedades: horas extras, recargos, incapacidades, licencias y vacaciones.

Gestionar afiliaciones y novedades ante EPS, ARL, AFP y cajas de compensación.

Apoyar en la liquidación de contratos y prestaciones sociales.

Administrar y organizar el archivo físico y digital de historias laborales.

Atender inquietudes de colaboradores relacionadas con nómina.

Apoyar procesos administrativos del área de Talento Humano.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Recursos Humanos, Administración o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares, idealmente en manejo de nómina.

Conocimientos en legislación laboral y seguridad social.

Manejo intermedio de Excel.

Alta confidencialidad, organización y atención al detalle.

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Coordinador de recursos humanos – Cali

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: $ 8.000.000

Como coordinador de talento, tendrá la oportunidad de liderar iniciativas de desarrollo profesional y optimización de recursos, trabajando de cerca con diferentes áreas para impulsar el crecimiento y la productividad.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de recursos humanos alineadas con la estrategia general de la empresa.

Llevar a cabo diagnósticos para medir el clima laboral y proponer mejoras.

Liderar programas de desarrollo de talento y planes de sucesión.

Coordinar procesos de selección, contratación e inducción de personal.

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral vigente.

Requerimientos:

Manejo sindical (pacto Colectivo)

Título profesional en administración de empresas, psicología o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles similares como coordinador de recursos humanos o business partner de recursos humanos.

Conocimiento sólido en legislación laboral y gestión de talento.

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Empresas siguen contratando: estas son las oportunidades laborales disponibles hoy

Aprendiz de recursos humanos – Medellín

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Essity busca un(a) aprendiz de recursos humanos para apoyar los procesos administrativos y operativos del área.

Responsabilidades:

Apoyar la lista de chequeo y documentación de ingresos.

Apoyar lista de chequeo, documentación de retiro y retiro de ARL.

Apoyo en la relación de documentos para archivo en hojas de vida del empleado.

Acompañamiento y capacitación en el manejo de los Kioskos.

Apoyo en afiliaciones de seguridad social a los empleados nuevos.

Requerimientos:

Estudiante de técnico o tecnólogo en Gestión Humana, Talento Humano, Administración o programas afines que pueda firmar contrato de aprendizaje.

Manejo básico de herramientas ofimáticas.

Buenas habilidades de comunicación y servicio.

Organización y atención al detalle.

Confidencialidad en el manejo de la información.

Trabajo en equipo.

Actitud proactiva y disposición para aprender.

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Especialista de recursos humanos – Cali

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $ 6.661.000

Si es un consultor de recursos humanos comprometido con la excelencia y le motiva el desafío de transformar la experiencia del empleado, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de reclutamiento efectivas.

Gestionar el proceso completo de selección y contratación.

Colaborar en el diseño de programas de desarrollo de talento.

Monitorear y mejorar los indicadores de gestión de recursos humanos.

Asesorar a los líderes de la organización en temas de gestión del talento.

Requerimientos:

Título universitario en Psicología, Administración de Empresas o afines.

Experiencia mínima de 3 años como especialista de recursos humanos o en roles similares.

Conocimiento profundo en gestión de talento y desarrollo organizacional.

Habilidades en la implementación de estrategias de reclutamiento.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

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Asistente de recursos humanos bilingüe – Medellín

Empresa: Admin Ops

Salario: A convenir

Esta posición será clave para acompañar las diferentes etapas del proceso de contratación, así como para brindar apoyo al área de Recursos Humanos.

Responsabilidades:

Apoyar los procesos de reclutamiento y selección de personal.

Publicar vacantes en diferentes portales de empleo y realizar filtro inicial de hojas de vida.

Contactar candidatos y coordinar entrevistas.

Realización de entrevista y redacción de informes de selección de candidatos.

Gestionar y organizar documentación de los procesos de selección.

Actualizar bases de datos y realizar seguimiento a los procesos activos.

Brindar apoyo al área de Recursos Humanos cuando sea requerido.

Requerimientos:

Experiencia previa en reclutamiento, selección o roles administrativos similares de al menos 1 año.

Buenas habilidades de comunicación y organización.

Atención al detalle y capacidad para manejar múltiples tareas.

Manejo básico de herramientas ofimáticas y bases de datos.

Inglés conversacional nivel B2 – C1.

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