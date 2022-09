10 consejos básicos para aumentar tu productividad

La experta en organización Lina Fajardo afirma que la productividad es ser consistente a la hora de cumplir con las responsabilidades diarias y esto se consigue por medio de la organización del tiempo. Por eso, en este video de La Magia del Orden, ella comparte 10 consejos para aprovechar el día, desde el despertar hasta cómo distribuir tu energía.

El principio de la productividad

El primero de los consejos de Lina Fajardo es: tender la cama. Según ella este es el primer paso para conseguir un día productivo, de hecho según un estudio realizado por Psychology Today tender la cama en la mañana aporta una pequeña dosis de felicidad (endorfinas) a la vida diaria y mejora la calidad del sueño; a largo plazo esto reduce el estrés.

Otro consejo importante para ser productivo es olvidar el multitasking, concepto erróneamente usado como sinónimo de productividad. Un estudio publicado por la Universidad de London descubrió que aquellas personas que hacen más de una tarea a la vez tienen una reducción de sus capacidades intelectuales similar al efecto que tiene una noche sin dormir.

Mira este video y descubre más consejos para aumentar tu productividad. La Magia del Orden es un programa semanal en el que podrás encontrar muchos más consejos de Lina Fajardo para seguir organizando tu hogar y tu tiempo.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora podrás descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.