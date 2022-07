3 tipos de arreglos florales para decorar la casa

Los arreglos florales son elementos de decoración que dan un toque de sofisticación y frescura a los espacios del hogar. En este video de La Magia del Orden, la experta en organización de espacios Lina Fajardo comparte tres técnicas para armar floreros fácilmente y así aprovechar la buena energía de las flores para adornar la casa.

Las mejores flores para tener en interiores

Hacer uso de flores como decoración es una gran opción para dar frescura, color y aroma a todos los espacios del hogar. Sin embargo, hay que saber escoger la planta ideal.

Para tener en maceta dentro del hogar, son mejores aquellas plantas que no necesitan de luz directa del sol y que tienen horarios de riego más espaciados. Los lirios, la lengua de suegra, las cintas y la violeta africana son unas opciones adecuadas. Además las hojas de estas plantas purifican el aire, por lo cual son muy útiles para tener en espacios cerrados. Las orquídeas también son flores ideales para espacios interiores, ya que aportan elegancia a cualquier ambiente, pero cuidarlas puede ser una tarea de mayor compromiso.

Por otro lado los jazmines, los claveles, la lavanda, las rosas y los tulipanes son flores ideales para agregar en un arreglo floral. Gracias a que tienen aroma fresco y colores vivos, estas flores agregan un toque de sofisticación a los espacios. Adicionalmente, Lina Fajardo recomienda usar matas aromáticas -como el romero, la menta y la hierbabuena- para complementar los floreros y añadir un aroma fresco a los ambientes.

Conéctate a La Magia del Orden y descubre cómo crear arreglos florales que van a sorprender a toda tu familia y amigos. Este es un programa semanal en el cual podrás encontrar muchos más consejos de Lina Fajardo para seguir organizando tu hogar.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora podrás descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.