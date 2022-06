5 consejos básicos para empacar las maletas de manera eficiente

La experta en organización Lina Fajardo te enseña 5 tips para que empacar maletas sea una actividad sencilla y eficiente. Con los consejos que puedes encontrar en este episodio de La Magia del Orden lograrás hacer una maleta sin sobrepeso y con espacio suficiente para guardar todo lo que necesitas, dejando espacio para las compras en cualquier viaje que realices.

Recomendaciones para empacar maletas

Cada destino, trayecto y viaje necesita de la maleta adecuada para poder hacer de la experiencia de salir de casa mucho más satisfactoria. Además de los consejos de Lina en La Magia del Orden, estas son otras recomendaciones generales que puedes aplicar en tu equipaje para disfrutar de tus viajes.

Según el portal especializado Mochileros.org, las dos reglas principales para una maleta bien empacada son: ser ultra selectivos y empacar ultra comprimido. Prioriza los elementos que vas a llevar a tu viaje y usa el espacio de tu maleta estratégicamente.

Protege los elementos de mayor importancia, ya sean artículos electrónicos o tus documentos de identidad. Busca maletas acolchadas e impermeables para tus computadores o cámaras y encuentra una mochila personal para siempre tener cerca tus documentos y evitar que se pierdan en la maleta junto a toda tu ropa.

Planea tus maletas de forma estratégica : desde la maleta principal hasta el bolso o canguro que vas a usar a diario en tu viaje deben ser adecuados para tu destino. ¿Es realmente la mejor opción llevar una maleta de ruedas a un lugar donde vas a tener que caminar unos cuantos kilómetros para llegar a tu hotel?

Encuentra el sistema de organización que más se adapte a tu maleta y tu ropa. Puedes enrollar tus prendas, usar cubos de embalaje u organiza la ropa envolviendo en capas, hay muchas opciones para probar.

Conoce más consejos de esta experta en organización en La Magia del Orden

¿Quién es Lina Fajardo?

Esta experta del orden es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora podrás descubrir los consejos de Lina Fajardo