7 consejos para limpiar los colchones y almohadas

¿Cada cuánto tiempo se deben lavar los colchones y las almohadas?, ¿se pueden meter las almohadas a la lavadora? A estas y otras preguntas responde la experta en organización Lina Fajardo. Además, en este episodio de La Magia del Orden, ella comparte métodos caseros para quitar las manchas de los colchones y almohadas para evitar ácaros y malos olores.

Consejos para evitar los ácaros en la casa

Los ácaros se alimentan de células muertas de la piel de personas y animales, y se desarrollan en ambientes cálidos y húmedos. Según Mayo Clinic, es por esto que en la mayoría de los hogares la ropa de cama, los muebles tapizados y los alfombrados proporcionan un ambiente ideal para que estos pequeños ectoparásitos se desarrollen.

Por esto, ofrece las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo de tener una plaga de ácaros en el hogar:

Usar ropa de cama hipoalergénica o forros especiales para evitar la acumulación de polvo en las almohadas, colchones y muebles.

Lavar los tendidos de cama semanalmente , esto incluye sábanas, cobertores, cobijas y fundas de almohadas. La temperatura del agua debe ser mayor a los 60ºC y también se recomienda ponerlos en la secadora por 15 minutos.

Limpiar constantemente las superficies y suelos para evitar que el polvo se acumule.

En la cama es mejor evitar tener peluches , cojines y otros accesorios que no puedan ser lavados.

Es importante evitar humedad en los espacios cerrados y un filtro de aire puede ayudar a controlar la aparición de ácaros.

Descubre cómo dejar tu cama impecable en este episodio de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden, la limpieza y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

