Cinco consejos infalibles para aprovechar y ordenar espacios pequeños en el hogar

En este episodio de La Magia del Orden, la experta en organización Lina Fajardo comparte cinco consejos para sacar el máximo provecho de almacenamiento y de organización de los espacios, sin importar lo pequeños que sean. Mire el video y descubra cuáles son los mejores muebles para estos espacios y cómo empezar a ordenarlos.

Creatividad para almacenar

Los espacios pequeños pueden ser un desafío a la hora de almacenar cosas y mantener el orden, para esto es necesario recurrir a la creatividad en cuanto a los muebles, cajas, estantes e incluso separadores que pueden ser parte de la decoración. Estas son algunas recomendaciones de la revista AD para aprovechar y decorar estos espacios reducidos.

Usar muebles multitask: desde usar sillones con espacio de almacenamiento, mesas con varios cajones, camas con almacenamiento incorporado e incluso agregar cajones en espacios que de otra manera pasarían desapercibidos. Estas son algunas ideas para sacar provecho a cada centímetro del espacio. Aprovechar el espacio vertical: usar estantes y conseguir armarios que realmente ocupen toda la altura de la pared son buenos métodos para aprovechar el espacio. Aunque es recomendable no usar ese almacenamiento en alturas para objetos pesados o contundentes, esto puede causar accidentes. Usar cajas, cestas y otros separadores o contenedores: los objetos pequeños pueden ser almacenados en un mismo sitio. Ya sean las medias, las bufandas o juguetes, si no están ordenados adecuadamente van a ocupar más espacio del necesario. Además, las cajas pueden dar un toque decorativo a los estantes. El consejo de oro es depurar: sin importar que tantos muebles y espacios de almacenamiento haya, si hay muchos objetos innecesarios, el orden nunca dará todo el espacio. Por esto es importante revisar con atención antes de empezar a organizar.

Descubre más consejos para organizar espacios reducidos en este episodio de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

