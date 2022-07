Cinco pasos para mantener en orden los objetos de tus animales de compañía

Desde los juguetes hasta la comida de los animales de compañía deben tener un orden para facilitar la vida de los dueños. Por esto, en La Magia del Orden, la experta en organización Lina Fajardo comparte cinco consejos básicos para tener un sistema funcional a la hora de alimentar, jugar, asear y pasear a los miembros peludos de las familias multiespecie.

Consejos adicionales para mantener el orden en casa

Los hogares que cuentan con animales de compañía pueden ser más complicados de mantener ordenados y aseados, por esto, adicionalmente a los consejos de Lina Fajardo, también puedes implementar los siguientes sistemas y recomendaciones:

Mantén un horario de paseo y de ejercicio para tus perros, esto según Rodrigo Arenas, especialista en comportamiento canino, en su programa EduCANdo Manadas , puede asegurar que mientras estén en tu hogar no sean hiperactivos.

Evita que tu animal de compañía tenga mal olor haciendo uso de productos naturales para limpiar su pelaje diariamente. Puedes usar esencias de lavanda o manzanilla, esto también evita que ectoparásitos como las pulgas se adhieran a su pelaje.

Separa sus espacios de los tuyos. Es recomendable asignar un espacio específico para su alimentación y sus necesidades (en el caso de los gatos).

¿Quién es Lina Fajardo?

Es una experta en orden, creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

