¿Cómo prepararse en casa para una emergencia? Cinco consejos básicos

Una emergencia puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en el hogar, y por eso es necesario tener una organización preventiva que minimice su impacto. En este episodio de La Magia del Orden, Lina Fajardo comparte cinco tips para que todos los miembros de la familia (niños, adultos y animales de compañía) estén preparados para estas situaciones.

¿Cómo preparar a los niños y a las mascotas para una emergencia?

Los niños y los animales de compañía son de las poblaciones que pueden verse más afectadas durante una emergencia, pues no tienen la capacidad de protegerse y son más propensos a verse afectados por el estrés y otros estímulos que se generan en estas situaciones. Para asegurar su protección y bienestar es necesario incluirlos en el plan de emergencia familiar. Estos son algunos consejos de la organización Healthy Children y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC):

Educar a los niños: es importante hablar con anterioridad sobre los posibles desastres naturales que pueden ocurrir y es necesario enseñarles a marcar los números de emergencia para que puedan reaccionar si los adultos se encuentran lejos de ellos. Una recomendación útil es hacer simulacros en forma de juegos y enseñarles las señales que pueden anteceder a un terremoto, huracanes, incendios y otros desastres.

Proteger a los perros y gatos: en caso de emergencia no se pueden olvidar los animales de compañía, por esto es de suma importancia soltarlos si se encuentran amarrados y llevarlos al punto de encuentro. En caso de perderlos de vista, una recomendación es esperar hasta luego de la emergencia para empezar su búsqueda. También es importante incluirlos en la preparación de los botiquines y kits de emergencias, es decir incluir su comida, tazones para su agua y productos de desinfección aptos para animales en caso de heridas.

Para más consejos sobre cómo prepararse para una emergencia, mira La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más tips de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

