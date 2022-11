Consejos ideales para reciclar y ayudar al medio ambiente desde casa

La experta en organización Lina Fajardo explica, en este episodio de La Magia del Orden, cómo tener una vida más responsable con el medio ambiente. Sus consejos están centrados en el reciclaje y además explica por qué algunos productos de organización son ideales para evitar los plásticos de un solo uso.

¿Cómo separar los desechos?

Los desechos del hogar se separan en tres categorías:

Orgánicos: son los residuos biodegradables cuyo proceso de degradación es corto, es decir, residuos de comidas, frutas, vegetales y cascarones de huevo. Inorgánicos: los desechos cuya degradación es demasiado lenta, pero pueden ser reciclados o reutilizados. Entre ellos se encuentran: el cartón, el vidrio, los textiles, el aluminio entre otros. No aprovechables: a diferencia de los anteriores, estos residuos no pueden ser usados nuevamente debido a que pueden presentar un riesgo para la salud; por ejemplo, el papel higiénico o los pañuelos.

¿Por qué es importante separar estos residuos?

En general, separar la basura evita la dispersión y generación de sustancias tóxicas a partir de los residuos. Sin embargo, también es útil para mejorar el proceso de recolección de basura, es decir que ayuda al trabajo de las personas encargadas de la recolección de residuos.

Además, al reciclar aquellos deshechos inorgánicos se puede evitar la compra innecesaria de otros productos y, por consiguiente, de su producción. Para esto, es necesario recordar que los desechos inorgánicos tienen que ser lavados antes de botarlos o reutilizarlos con proyectos hechos en casa para darles un segundo uso.

Descubre más consejos para ayudar al medio ambiente por medio de la organización en este episodio de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

