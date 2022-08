Conserva en orden tu escritorio para ser más productivo

En esta ocasión, la experta en organización de espacios Lina Fajardo comparte sus seis métodos para tener ordenado el escritorio y explica por qué esto es clave para trabajar con menos estrés. Mira este video de La Magia del Orden y descubre más al respecto.

Un sistema de organización personalizado

Lina afirma que cada quien debe encontrar su propio sistema de organización para optimizar los espacios del escritorio y ser más funcional. Aunque, en la otra orilla, una serie de estudios detallaron que algunas personas son más productivas si tienen un escritorio levemente desorganizado.

Además, en el trabajo es difícil mantener un escritorio 100% organizado. Esto se debe a que en determinadas profesiones siempre hay algo por hacer y, en otras, se labora bajo procesos de creación. En conclusión, el sistema perfecto es aquel que tiene en cuenta el flujo de trabajo, las necesidades y las prioridades de cada individuo.

Conéctate a La Magia del Orden y descubre cuál es tu sistema de organización ideal y sigue aprendiendo trucos de limpieza para implementar en todos los espacios. La Magia del Orden es un programa semanal en el que encontrarás muchos más consejos de Lina Fajardo para equilibrar los espacios de tu hogar.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde viven. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de unas 10.000 personas a quienes se les comparten recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora podrás descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.