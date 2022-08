Mudanza sin estrés: este método te ayudará a lograrlo

Las mudanzas suelen ser un caos: los objetos no tienen lugar y parece que el orden nunca volverá por completo. En este video de La Magia del Orden, la experta en organización Lina Fajardo comparte su método para evitar esta situación y hacer de la mudanza un nuevo inicio lleno de tranquilidad y eficiencia.

Otros consejos para las mudanzas

Tener un nuevo hogar es una oportunidad para iniciar de cero, pero puede ser estresante sin un método de organización. Sigue estos consejos adicionales para iniciar en orden tu nueva etapa de vida:

En lugar de sacar toda tu ropa y objetos de los muebles o cajones, úsalos como contenedores. Deja solo los objetos más livianos y asegúrate de proteger y sellar las puertas para que no se abran en el desplazamiento, así puedes necesitar menos cajas y no tienes que ordenar todo de nuevo al llegar al nuevo hogar.

Toma fotografías de los muebles que debas desarmar para tener una referencia de ensamblaje. También puedes marcar cada parte para volverlo a armar fácilmente.

Cuando llegues a tu nuevo hogar, asegúrate de que las cajas no queden en lugares que puedan interrumpir el paso, pues puede que no desempaques todo en un solo día. De otra parte, es mejor dejar las cajas que tienen objetos no indispensables para el final.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

