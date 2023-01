Seis consejos para mantener el baño limpio y perfumado por más tiempo

El baño es uno de los lugares que más bacterias y suciedad puede tener. De hecho, la Fundación de Estudios para la Salud y la Seguridad Social (FESS) lo posicionó como el lugar con más gérmenes de los hogares, lo que implica que la limpieza constante de este espacio es de suma importancia. Para ayudar con esto, la experta en organización del hogar Lina Fajardo comparte seis consejos en La Magia del Orden.

¿Por qué es importante mantener limpio el baño?

El baño es un lugar donde los fluidos y desechos corporales están presentes de manera constante y no solo en el inodoro. De hecho, según un estudio publicado en Science of The Total Environment, vaciar la cisterna con la tapa del inodoro abierta dispersa los microbios en aerosoles, que pueden alcanzar una altura de 1,5 metros y permanecer suspendidos durante una hora o más antes de asentarse en las superficies circundantes.

Esto quiere decir que el lavamanos, el piso y cualquier otro objeto puede contaminarse en cualquier momento. Adicionalmente, un estudio realizado por la FESS descubrió que los cepillos de dientes y las toallas húmedas son de los lugares donde más gérmenes pueden aparecer.

Esto trae consigo diferentes riesgos para la salud. Según la misma fuente, entre las bacterias y virus que pueden permanecer en los baños están el norovirus, la hepatitis, la salmonella, entre otros. Cabe resaltar que el riesgo de infección con alguna de estas bacterias se aumenta en baños públicos, pero esto depende de la frecuencia con la cual sean aseados.

Para mitigar los riesgos, es necesario siempre cerrar la tapa del inodoro antes de bajar la cisterna, lavarse las manos cada vez que se usa el baño, limpiar con desinfectantes las superficies una vez al día y mantener la caneca de la basura tapada y vacía.

Lina Fajardo da otros consejos para mantener el baño limpio y perfumado en este episodio de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, la organización y más consejos útiles.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (Napo) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

