Seis consejos para mantener una cocina limpia y organizada

En este episodio de La Magia del Orden, la experta en organización Lina Fajardo afirma que tener una cocina siempre limpia sí es posible. Para conseguirlo ella comparte seis consejos para limpiar diariamente la estufa, la nevera, los pisos e incluso las canecas de basura.

Otros consejos para ordenar la vajilla y la comida

Estos son algunos consejos para organizar los cajones o estantes donde se guarda la vajilla para que los platos estén seguros y a la mano.

Usar soportes o separadores asegura que los platos no se muevan al abrir el cajón y también evita que se rayen o desportillen. Clasificar por tamaños y tipos de vajilla hace que los estantes se vean organizados y que sea más fácil sacar un plato específico sin tener que sacar todos los objetos del espacio de almacenamiento. Proteger los vasos y copas del polvo almacenándolos en un armario con puertas. Además, ponerlos boca abajo para evitar que se ensucien.

En cuanto a la organización de alimentos, no solo se debe priorizar lo estético de los estantes, sino también lo mejor para su conservación. Ya sea en la nevera o en los cajones, el sistema de organización debe evitar que los alimentos tengan contacto con sustancias tóxicas y procurar que aquellos alimentos vencidos sean desechados rápidamente.

Estos son los consejos de calidad e inocuidad de alimentos del Ministerio de Salud y Protección Social colombiano (MinSalud):

Una nevera segura sigue la regla de que “lo primero que entra es lo primero que sale”, así se previene el consumo de alimentos vencidos.

En los compartimientos inferiores siempre se deben encontrar los alimentos crudos o en proceso de descongelación y así se evita que contaminen otros alimentos cocinados.

Un último consejo para la organización de la nevera es hacer uso de envases herméticos para la conserva de todos los alimentos y no llenar de más los compartimentos.

Descubre cómo mantener impecable tu cocina en este episodio de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Puedes descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play.