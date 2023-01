Trucos de limpieza: 10 usos del bicarbonato de sodio en el hogar

Gracias a sus propiedades, el bicarbonato de sodio es un excelente aliado para limpiar y eliminar olores en el hogar. La experta en organización Lina Fajardo explica, en este episodio de La Magia del Orden, diez formas de usarlo en la cocina, los muebles e incluso para eliminar el mal olor en los zapatos.

¿Por qué el bicarbonato de sodio es un potente eliminador de olores?

El bicarbonato de sodio tiene una gran cantidad de usos y es un ingrediente básico en cualquier alacena. Los beneficios de este compuesto son múltiples en la limpieza del hogar. Gracias a sus propiedades alcalinizantes, neutraliza sustancias ácidas que causan malos olores en los espacios. Adicionalmente, es un gran limpiador cuando se activa con vinagre o jugo de limón.

Lina Fajardo explica cómo sacar provecho de este ingrediente en este episodio de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles para el hogar.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Puedes descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.