Usa aceites esenciales para crear estos limpiadores caseros

Lina Fajardo, experta en organización de espacios, comparte tres fórmulas para hacer tus propios productos de limpieza usando aceites esenciales y sin recurrir a tantos productos químicos. Mira este video de La Magia del Orden y haz que tu casa siempre esté fresca, y libre de suciedad y hongos con estos limpiadores naturales para maderas y otras superficies.

Aceites esenciales para limpiar

Los aceites esenciales surgen de la extracción de sustancias que aportan aroma y fragancia a los diferentes tipos de flora. Para conseguirlos se puede recurrir a diferentes técnicas, desde la destilación por vapor, hasta el prensado, pero el objetivo es el mismo: extraer el líquido (llamado hidrolato) que constituye entre el 0,1% y 1% del peso seco de la planta.

Estos productos son conocidos por sus propiedades terapéuticas, pero también tienen propiedades antisépticas. Es por esto que Lina Fajardo hace uso de ellos para preparar productos de limpieza ideales para combatir hongos y bacterias en diferentes superficies.

Antes de preparar tu propios productos de limpieza necesitas los siguientes utensilios e ingredientes:

Agua.

Vinagre blanco.

Jabón de loza.

Aceite de oliva.

Aceites esenciales: limón, naranja, eucalipto, menta, árbol de té, canela y romero.

Embudo.

Dispensadores con spray.

Conéctate a La Magia del Orden y descubre cómo usar estos aceites esenciales para hacer tus propios productos de limpieza y sigue aprendiendo trucos de orden y limpieza que puedes implementar en tu hogar. La Magia del Orden es un programa semanal en el cual podrás encontrar muchos más consejos de Lina Fajardo para seguir organizando tus espacios.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora podrás descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.