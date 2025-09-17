Suscribirse
Se llama Instincts Humains. Funciona en un terreno de 2.200 metros cuadrados en la zona industrial de Montevideo, en Bogotá. Cuenta con 232 colaboradores, entre operarios, técnicos, empacadores, asistentes, ingenieros químicos y vendedores, y el 80 por ciento son mujeres.

Democratizar la belleza: la visión de Ana Catalina Echeverri

Fundadora de Instincts Humains, dirige un laboratorio cosmético que produce más de 2.000 fórmulas, promueve la innovación y hace accesibles soluciones de alta calidad para hombres y mujeres.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025

Es abogada de profesión y empresaria de espíritu. En 2010, luego de sobreponerse a una crisis familiar, encontró en el miedo la fuerza para salir adelante y sentar las bases de su compañía: un laboratorio de cosméticos que hoy es referente en innovación, formulación y fabricación para marcas nacionales e internacionales.

Se llama Instincts Humains. Funciona en un terreno de 2.200 metros cuadrados en la zona industrial de Montevideo, en Bogotá. Cuenta con 232 colaboradores, entre operarios, técnicos, empacadores, asistentes, ingenieros químicos y vendedores, y el 80 por ciento son mujeres.

Echeverri nació y creció en Medellín, pero encontró su vena como empresaria en Bogotá. Sin proponérselo, incursionó en el mundo de la belleza buscando alternativas para su propio pelo. Abrió un centro especializado en servicios de queratina y le fue tan bien que creó 11 más. Entre tanto, se capacitó, asistió a eventos y armó una red de contactos que la llevó a conocer a los socios con los que fundó su empresa.

Comenzaron con unas pocas maquilas. Hoy producen 900 toneladas diarias y manejan más de 2.000 fórmulas de tratamientos capilares, líneas de cuidado para la piel y perfumes, que distribuyen a 63 clientes dentro y fuera del país.

Desde su rol de socia fundadora y directora comercial, trabaja para transformar la dinámica del sector cosmético en Colombia y promover la innovación, a través de ingredientes de alto nivel, formas, texturas y experiencias distintas, con el fin de elevar la calidad y la percepción de los productos colombianos.

“Nuestro objetivo es democratizar la belleza con estándares de alta calidad para que hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos accedan a soluciones efectivas, seguras e inspiradoras”, dice. Trabajan con compañías del sector fabricándoles productos o generando conjuntamente nuevos desarrollos.

Está involucrada en todas las áreas del negocio y se ha esmerado en aprender los fundamentos de la química, para asesorar a sus clientes. Lo comercial sigue siendo su fuerte. Por eso asiste permanentemente a ferias y eventos de belleza en el mundo.

Su meta es llevar a la empresa al siguiente nivel: construir y poner en funcionamiento una planta de producción en Centroamérica, donde ya hacen las primeras aproximaciones.

Le gusta disfrutar de la compañía de su esposo y su hija, de 20 años, que a veces le llama la atención por trabajar demasiado. Está orgullosa de sus logros y cree que, con valentía, rigor y una pasión genuina por impactar vidas, el futuro será mejor.

Instincts Humains | Sector Belleza | Fundada en 2010 en Medellín

Videos relacionados

Desde hace cuatro años, Fundocol administra el emblemático Bulevar del Río, en Cali.
icon video play
Alejandra Salazar Quiceno, CEO y fundadora de Alianza Logística
icon video play
“Emprender es un mundo desconocido a toda hora, con altibajos”, confiesa. Uno de sus mayores retos ha sido la pandemia. Acostumbrada a vender puerta a puerta y en sus sedes, tuvo que adaptarse a plataformas como Zoom y perdió muchos clientes.
icon video play
La Corporación apoya comunidades vulnerables para que encuentren su vocación: el turismo, la convivencia, el comercio, las artesanías, etc., ya sea con proyectos propios o apoyando a entidades en sus acciones de responsabilidad social, como a la Fundación Pintuco.
icon video play
La especialidad de Wearelean es aplicar metodologías del Lean Management (filosofía de gestión que busca la mejora continua mediante la eliminación de todo lo que no aporta valor) para ayudar a las empresas a ser más eficientes, productivas y rentables.
icon video play
Guerrero trabajó diez años en Recursos Humanos, en compañías como Servientrega, GHL Hoteles y Redservi, donde lideró el área.
icon video play
A Masso siempre le ha atraído la tecnología. Igual que su padre, cursó la carrera de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones.
icon video play
Como líder de Social Value and Impact en Latinoamérica, una de sus principales apuestas es O.N.E.Amazon, un fondo de inversión de impacto que busca la conservación del ‘pulmón del mundo’.
icon video play
Su compañía desarrolló además un software de correspondencia y gestión documental, que espera patentar pronto, y quiere abrir sucursales en Medellín y Pereira, con la innovación tecnológica como foco de sus operaciones.
icon video play
En 2019 fundó Naez, con el objetivo de crear una operación tecnológica rentable y con sentido humano.
icon video play
Interesada en dejar una huella social, impulsó la creación del Proyecto Nacer, que usa parte de las utilidades de la IPS y donaciones de terceros para costear los procedimientos de fertilidad de quienes no pueden pagarlos.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.