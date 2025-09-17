Democratizar la belleza: la visión de Ana Catalina Echeverri

Es abogada de profesión y empresaria de espíritu. En 2010, luego de sobreponerse a una crisis familiar, encontró en el miedo la fuerza para salir adelante y sentar las bases de su compañía: un laboratorio de cosméticos que hoy es referente en innovación, formulación y fabricación para marcas nacionales e internacionales.

Se llama Instincts Humains. Funciona en un terreno de 2.200 metros cuadrados en la zona industrial de Montevideo, en Bogotá. Cuenta con 232 colaboradores, entre operarios, técnicos, empacadores, asistentes, ingenieros químicos y vendedores, y el 80 por ciento son mujeres.

Echeverri nació y creció en Medellín, pero encontró su vena como empresaria en Bogotá. Sin proponérselo, incursionó en el mundo de la belleza buscando alternativas para su propio pelo. Abrió un centro especializado en servicios de queratina y le fue tan bien que creó 11 más. Entre tanto, se capacitó, asistió a eventos y armó una red de contactos que la llevó a conocer a los socios con los que fundó su empresa.

Comenzaron con unas pocas maquilas. Hoy producen 900 toneladas diarias y manejan más de 2.000 fórmulas de tratamientos capilares, líneas de cuidado para la piel y perfumes, que distribuyen a 63 clientes dentro y fuera del país.

Desde su rol de socia fundadora y directora comercial, trabaja para transformar la dinámica del sector cosmético en Colombia y promover la innovación, a través de ingredientes de alto nivel, formas, texturas y experiencias distintas, con el fin de elevar la calidad y la percepción de los productos colombianos.

“Nuestro objetivo es democratizar la belleza con estándares de alta calidad para que hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos accedan a soluciones efectivas, seguras e inspiradoras”, dice. Trabajan con compañías del sector fabricándoles productos o generando conjuntamente nuevos desarrollos.

Está involucrada en todas las áreas del negocio y se ha esmerado en aprender los fundamentos de la química, para asesorar a sus clientes. Lo comercial sigue siendo su fuerte. Por eso asiste permanentemente a ferias y eventos de belleza en el mundo.

Su meta es llevar a la empresa al siguiente nivel: construir y poner en funcionamiento una planta de producción en Centroamérica, donde ya hacen las primeras aproximaciones.

Le gusta disfrutar de la compañía de su esposo y su hija, de 20 años, que a veces le llama la atención por trabajar demasiado. Está orgullosa de sus logros y cree que, con valentía, rigor y una pasión genuina por impactar vidas, el futuro será mejor.