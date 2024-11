Al reflexionar sobre su trayectoria profesional, indica “ha sido fundamental contar con mentores, mujeres y hombres; es muy importante poder rodearnos de personas que tengan mayor conocimiento y experiencias y, a través de sus vivencias, nos puedan enseñar. También me da orgullo participar en muchos programas para ser mentora porque creo que es una manera de retribuir con diferentes personas que estén en un camino de emprendimiento o retos”.

El rol de las mujeres para Karen es relevante, no solo por los resultados de las organizaciones, sino por su incidencia en sus familias y en la economía, con impactos ampliados a las comunidades. Le gustaría ser recordada por generar cambio en los demás, como una huella de las experiencias.

Perfil

“La vida es una negociación y disfruto lo que eso significa”, dice Scarpetta, quien es responsable de un equipo de 500 personas en los cuatro mercados de la región de habla hispana en los que está presente WeWork, compañía inmobiliaria estadounidense que ofrece espacios de trabajo flexibles. Le gusta trabajar con la gente y se describe como “extremadamente positiva”. Entró a la multinacional en 2017, después de trabajar en el mundo de la educación, con Education First; en el del comercio minorista, con Ralph Lauren, y en el de comercio electrónico, con Groupon. Fue ella quien contactó por LinkedIn al líder de expansión de WeWork para decirle que era la indicada para ser gerente en Colombia. “Quería traer la empresa al país y transformar la manera como trabajamos. Me rehusaba a pensar que solo existiera un modelo”, dice Scarpetta, quien hoy lidera la operación para Hispanoamérica desde México.

Biografía

Karen Scarpetta Motta ha labrado una trayectoria consolidada como líder empresarial en el mercado colombiano, lo que la ha llevado a conseguir logros importantes en Latinoamérica en compañías en industrias como retail, tecnología, startups y educación. En el pasado se desempeñó como country product manager en EF Education First y como divisional sales manager and head of KAM para Groupon.