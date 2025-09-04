Juliana del Sol Bastidas: liderazgo ganado a pulso

A los 25 años asumió la gerencia de los centros de diagnóstico automotor del conglomerado familiar, que presta servicios al sector del transporte. Desde niña sabía que su destino era continuar este legado, y el súbito fallecimiento de su padre aceleró el proceso. “Influenciada por él, estudié Derecho para aprender a tomar mejores decisiones empresariales, y luego me convertí en su mano derecha. Él me enseñó todos sus secretos”, reconoce.

A pulso, se ganó un lugar en el gremio y ha escalado hasta convertirse en la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor. La mayoría de sus colegas son hombres con una larga trayectoria en el sector. “Me siento profundamente privilegiada de estar rodeada por líderes de esta industria. En ese entorno me convierto en una especie de esponja que absorbe toda la información posible, para mejorar mi desempeño y los resultados corporativos”.

Además de su formación, que incluye un MBA en la Universidad de Edimburgo, y de su permanente disposición a aprender, ha tenido que ser más vehemente. “Siempre he sido reservada y tranquila, y eso me jugaba en contra en contextos de liderazgo, en los que se espera que uno hable fuerte y llene todos los espacios con su presencia. Aunque no me he convertido en algo que no soy, sí he fortalecido mi capacidad para poner límites, expresar mis puntos de vista y persuadir”.

Lleva diez años al frente de la empresa y sus buenos resultados están a la vista. Colcda pasó de dos a 12 establecimientos en Cali y Pasto, y el incremento de sus utilidades es del 11 por ciento anual, frente al 2 por ciento con el que la recibió. “Es un motivo de profundo orgullo para mí haber construido una compañía más inclusiva. De las 218 personas que componen nuestra nómina, el 78 por ciento son mujeres y el 22 por ciento, hombres”.

Además, Bastidas ha impulsado una cultura de crecimiento interno que no se fundamenta en requisitos de formación académica, sino en el mérito, la actitud y las ganas de aprender. “Gracias a esta visión, varios cargos directivos están ocupados por personas que se han formado y desarrollado profesionalmente dentro de nuestra organización”.

En el futuro próximo, sus planes no se limitan a Colcda: “Actualmente lidero una marca de alta joyería y estoy desarrollando un licor artesanal inspirado en tradiciones ancestrales. Siempre estoy pensando en nuevos proyectos. Ahí está mi felicidad”.