Juliana Rangel: ‘La solución no es trabajar más, sino aprender a rentabilizar el dinero’

Tranquilidad financiera. Esta es la meta hacia la cual acompaña a las mujeres que la buscan. El trabajo de esta bumanguesa radicada en Medellín consiste en guiar a ejecutivas y empresarias para que calculen un ‘número mágico’ que, bien administrado, las lleve a construir su libertad económica. A los 43 años es la CEO de July Academy, un proyecto de mentorías que nació en 2014 y se fundó como empresa en 2020, dirigido a las mujeres que quieren transformar su relación con el dinero y aprender a administrarlo con propósito.

“Cada vez que hablaba de inversiones y bolsa de valores, que es mi especialidad, el 90 por ciento de los que llegaban eran hombres. Me cansé de eso y me propuse empoderar solamente a mujeres”, cuenta. Ese objetivo se convirtió en su pasión y su misión de vida. Es ingeniera financiera, con una especialización en Administración de Portafolios de Terceros, del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, y una maestría en Finanzas Corporativas, del Cesa.

Fue corredora de bolsa diez años, periodo en el que conoció de primera mano cómo piensan los más ricos. “Después de ayudar a hacer dinero a los que ya lo tienen, renuncié para dedicarme a las personas que lo necesitan más”. Desde entonces ha impactado alrededor de 300 vidas con su método ‘Lo sueñas, lo creas’, que se sustenta en cuatro pilares: lo emocional, lo mental, lo espiritual y la acción.

Pero las raíces de esta idea se remontan mucho más atrás. Cuando tenía 8 años, sus padres se separaron y comenzaron los problemas económicos en su hogar, que la llevaron a prometerse que, si era ella quien manejaba el dinero, nadie a su alrededor sufriría lo mismo. Sus claves para lograr el éxito fueron el ejemplo de su mamá, que es comerciante, la persistencia y disciplina de su padre, los libros de crecimiento personal y enfocarse en lo que quería.

“Siempre se ha creído que la solución (para sanear las finanzas personales) es trabajar más o ganar más. No es así, porque como administras un dólar administras 100 –explica–. Puede llegar más dinero y seguirás con los mismos problemas, pero más grandes. La solución es una formación adecuada, aprender cómo rentabilizar ese dinero”.

Entre las lecciones que imparte están organizar el dinero y formar un fondo de libertad financiera. Con eso en mente, entrega un paso a paso para desarrollar un plan de ahorro e inversiones que ayude a cumplir los sueños. “Ver a una mujer con resultados inspira a otras. Además, nuestra generosidad hace que, si crecemos financieramente, ayudemos a otros. Entonces hay también una rotación más bonita del dinero”.