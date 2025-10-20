Marcela Velásquez, la empresaria que sueña con llevar energía limpia a la Amazonia

Es empresaria en el sector de la energía y consultora en el campo de la sostenibilidad, con énfasis en gestión de grupos de interés y estrategia relacional. Y como casi todos los emprendedores que triunfan, ha tenido proyectos fallidos. Bogotana de ancestros antioqueños, es administradora de la Universidad de los Andes, con estudios en el Externado y en la Escuela de Extensión de Harvard. Hizo carrera como ejecutiva en las áreas de asuntos públicos, sostenibilidad, reputación corporativa, relacionamiento estratégico y dirección de organizaciones sin fines de lucro. Así descubrió su talento para negociar con comunidades. “En el IDU me asignaron el proyecto ‘Obra por tu lugar’, que consistía en que los ciudadanos aceptaban un convenio con el Instituto para implementar mejoras en sus barrios, que luego se cobrarían por valorización. ¿A quién se le ocurre algo así?”, plantea al recordar esa difícil misión. Pero logró sacar adelante esta y otras iniciativas.

Luego de su paso por Colombia Telecomunicaciones, donde ayudó a contener una crisis social que amenazó la liquidación de la antigua Telecom, lideró los asuntos públicos y de sostenibilidad de Telefónica, donde trabajó diez años.

“Me fui en mi mejor momento, a descubrir en la calle dónde estaba mi valor”, dice sobre su decisión de renunciar a la vida corporativa para convertirse en consultora. De eso hace ya 11 años. Junto a su esposo, Daniel Umaña, dueño de una amplia experiencia al frente de compañías, fundó en 2011 su propia empresa: DUE Capital and Services, de la que es vicepresidenta y CFO (directora financiera).

Bajo el liderazgo de ambos, la empresa evolucionó desde su enfoque inicial, concentrado en los combustibles fósiles, hasta especializarse en soluciones para zonas no interconectadas del país. Ella formula proyectos para la instalación de grandes generadoras de energía fotovoltaica en municipios como Mitú y Puerto Leguízamo, para lo cual debe internarse en la selva y convencer a las comunidades, muchas de ellas indígenas. “Todos aceptan felices”, asegura.

El éxito actual se construyó sobre sus experiencias laborales y empresariales, no todas gratas. “Durante la pandemia, una amiga y yo montamos Luné, que era un proyecto como para L’Oreal”, cuenta. Se trataba de un sofisticado local de manicura y pedicura, con altos estándares de calidad y servicio al cliente. “Creímos que nos estábamos metiendo en un negocio de belleza, pero realmente era un negocio de manejo de personal, uno muy inestable, que no suele durar en un mismo trabajo. Cerramos después de tres años, tres sedes y ni una sola ganancia, pero quedamos llenas de aprendizajes”.