Del arte al liderazgo empresarial: la historia de Margarita María Rodríguez Rincón

Margarita María Rodríguez: “Soy feliz cuando la gente entra de una manera y sale transformada”

La gerente de Vitanest Solutions asumió el reto de continuar el legado familiar y consolidar la empresa, combinando disciplina, formación internacional y una visión de crecimiento humano.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025

Estudió Artes Plásticas en la Universidad de los Andes. En Francia hizo una maestría en Mercado Internacional del Arte y luego, en Nueva York, otra en Sotheby’s (Art Business).

Mientras tanto, su hermana mayor, Mariandrea, se perfilaba para liderar la empresa fundada por sus padres: Vitanest Solutions, que desde 2007 distribuye aditivos e ingredientes funcionales para la nutrición humana y animal, y que es socia de The Craft Drinks Lab, proveedor del sector de la cerveza y los destilados artesanales. Ambas estaban en Estados Unidos. Como quería quedarse en ese país, empezó a buscar trabajo, inicialmente en el mundo del arte. Luego de terminar sus prácticas en una galería, encontró un empleo en banca de inversión que le cambió la vida.

La oportunidad le abrió la visión al mundo de los negocios. Veía clientes que habían fundado organizaciones, acompañados por varias generaciones de sus familias, y pensaba en el futuro de la empresa de sus papás.

Hasta que llegó el momento en que ella o su hermana debían volver a Colombia para liderar la compañía. Mariandrea apenas estaba terminando sus estudios. “Entre una cosa y otra, pensé en que ya tenía experiencia administrativa y decidí regresar. Nadie me creía. Han pasado 13 años y aquí sigo”.

Su padre fue muy claro en que llegaría a formarse. Le asignaron un salario de practicante y aprendió el trabajo de cada una de las áreas. No fue hasta 2015, tres años después, que comenzó a visitar a los clientes y a presentarse como gerente general. Su principal reto ha sido equilibrar su rol como líder y la relación con sus padres. Al comunicarse todos los días con ellos, que tienen un carácter similar al suyo, ha tenido que aprender a separar los temas laborales de los familiares. Con la guía de asesores, todos han venido entendiendo que la relación como parientes está antes que la empresarial.

El legado que quiere dejar es que quienes pasen por su compañía tengan una transformación positiva. “Soy feliz cuando la gente entra de una manera y sale como una persona íntegra que ha crecido, que ha aprendido y que se cuestiona”.

Ha hecho cursos de liderazgo y lee libros sobre desarrollo organizacional. También se ha interesado en aprender de economía, pues no quiere perder oportunidades por desconocimiento. Dedica parte de su tiempo a apoyar fundaciones que buscan el bienestar de perros y gatos. Gracias a su formación como artista plástica, tiene una gran capacidad de observación y cuestionamiento, que aplica en sus labores diarias. “En el arte te enseñan a tener pensamiento crítico”, subraya.

Vitanest Solutions | Sector Nutrición | Fundada en 2007 en Bucaramanga

Para ella, el liderazgo sostenible nace del equilibrio entre el conocimiento técnico y el bienestar interior, una combinación que se debe aplicar en el trabajo y en los vínculos cotidianos.
