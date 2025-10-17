María José Granados y su sueño de proteger los negocios de latinoamericanos que buscan invertir en EE. UU.

Era apenas una niña cuando su familia emigró a Estados Unidos. Su padre, un empresario exitoso, se topó con los desafíos propios de quienes llegan a un sistema que desconocen. La mala asesoría legal hizo que su camino fuera más difícil de lo necesario. Esa experiencia la marcó y terminó mostrándole su vocación: “Quise crear un bufete que evitara eso y ayudara a construir negocios con una base sólida”, dice.

Y lo logró. Radicada en la Florida y con más de 15 años de experiencia, lidera SimplyLegal, una firma especializada en derecho comercial y de bienes raíces, que trabaja para emprendedores e inversionistas que quieren ingresar al mercado estadounidense. La fundó en 2009, justo después de graduarse y en plena recesión. Desde entonces ha asesorado a cientos de empresarios y los ha ayudado a cerrar contratos millonarios, como la compra de una marina por 80 millones de dólares y la estructuración de un préstamo de más de 300 millones con el Banco de China.

Ofrece tarifas fijas (no por hora), asesores personalizados y la posibilidad de reembolso si el cliente no queda satisfecho. “Eso no es lo común aquí, pero es como yo quería hacerlo. Estructuré todo para que la compañía reflejara mis valores”. Como su esposo es brasileño, aprendió portugués, habilidad que amplió su nicho de clientes que, aunque hablen inglés, prefieren hacer negocios en su lengua nativa. “No es solo el idioma, sino la cultura. Que alguien los oriente así (desde sus referentes), les da confianza”.

Además de dirigir su firma, creó Built on Solid Ground, un curso online para quienes quieren iniciar un negocio en Estados Unidos, con datos prácticos sobre licencias, contratos, seguros y estructuras normativas. “Un error legal puede quebrar una

empresa. Quiero que los migrantes tengan acceso a buena información antes de que sea demasiado tarde”.

En enero de 2025 fundó Soul Led Living, un espacio de encuentro para mujeres de negocios con sensibilidad espiritual. “No encontraba un lugar así. O eran muy empresariales o muy espirituales. Yo buscaba la armonía entre ambos mundos”.

Su objetivo es seguir expandiendo el acceso a información legal confiable, en español y portugués, con un componente educativo cada vez más fuerte. Para ella, cada contrato que revisa y cada cliente que acompaña es una oportunidad de proteger sueños como los de su padre. Ella sabe que el crecimiento es posible cuando se construye sobre terreno firme.