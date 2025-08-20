Suscribirse
YouTube video player

Reestructurar, empoderar y crecer: el sello de Maria Alejandra Jordan

Su primer trabajo le pasó factura: se agotó, se enfermó y descuidó su vida personal. Tras poner en orden una de las empresas familiares, hoy está empeñada en su expansión.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025

Cada vez que se involucra en algo, investiga y se entrega con pasión. Así lo hizo en su primer empleo, recién graduada en Economía, cuando en Grant Thornton Colombia le asignaron un tema que era innovador y desafiante en esa época: precios de transferencia, que son los valores que pactan dos empresas asociadas para intercambiar entre ellas bienes, servicios o derechos.

Tuvo que adentrarse en el mundo de los impuestos y régimen cambiario para asesorar a multinacionales con negocios en Colombia. Rápidamente se convirtió en una experta y ascendió de asistente a responsable del área. “Manejaba alrededor de 80 clientes y a cada uno lo trataba como si fuera mi propio negocio. Tenía mucha carga, enfrentaba una alta rotación de personal y además no pedí ayuda a tiempo. Me agoté, me enfermé y descuidé mi vida personal”, reconoce.

Seis años después decidió renunciar, regalarse tiempo, cuidar su salud y replantear su estilo de vida. Pasó varios meses en Estados Unidos, donde residen su hermana y sus sobrinos. Finalmente decidió regresar a Cúcuta, su ciudad natal, para apoyar los negocios familiares. Inicialmente colaboró en la organización de las dos compañías de su padre y luego asumió la gerencia de una de ellas, Ofosi (Oficina de Outsourcing en Servicios e Ingeniería), especializada en brindar servicios de atención al cliente. Su cliente principal es Centrales Eléctricas del Norte de Santander (Cens), entidad del Grupo EPM. Pronto identificó oportunidades para optimizar la operación y comenzó a reestructurar procesos, redefinir cargos e implementar indicadores de productividad. Además, se capacitó en Gerencia Estratégica, Derecho Laboral y Gestión Humana.

Ya con la casa en orden, sintió que era el momento de expandirse. Actualmente lidera el proyecto de transformación digital de la compañía, lo que les permitirá ofrecer sus servicios a más empresas. “Quiero que Ofosi evolucione a partir de nuestra gente. Por eso empoderamos a los agentes para que asuman diferentes roles dentro de la compañía. La idea es desarrollar sus habilidades y su liderazgo para que crezcan dentro de la empresa. Queremos promover el talento interno, conformado mayoritariamente por mujeres (87 por ciento del total de los empleados)”. Con frecuencia habla con su padre. “Al principio me observaba con cautela, como esperando a ver qué resultados obtenía. Ahora hay plena confianza y autonomía, con raíces muy sólidas”.

Aunque completamente enfocada en la expansión del negocio, aprendió la lección: ya no descuida su salud y reserva tiempo para ella y su hijo, Alonzo.

Sector BPO

Fundada en 2007|Cúcuta

Videos relacionados

Alexa Oviedo, CEO 03 Smart Cities
icon video play
Tatiana Ravé, consultora de marca personal
icon video play
María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica
icon video play
Catalina Giraldo, fundadora y gerente de Makler Inmobiliarios
icon video play
Tras dejar su trabajo corporativo para dedicarse a la crianza, esta líder creó Mompreneurs, una comunidad que impulsa el emprendimiento femenino con sentido y equidad. Hoy lidera una red de 15.000 mujeres en América Latina que transforma negocios... y vidas.
icon video play
Desde su rol, lidera proyectos que van desde el acceso a la educación hasta el fortalecimiento del liderazgo social, con una visión que prioriza el desarrollo sostenible y la transformación estructural de los territorios.
icon video play
María Margarita Castro, gerente de Nisum en Colombia.
icon video play
Paola Ximena Hernández Silva, gerente de Sostenibilidad de Homecenter Colombia
icon video play
Rosmery Turbay, vicerrectora de Bienestar en la Universidad de la Costa.
icon video play
Su voz resuena con la seguridad de quien defiende argumentos en tribunales y estrategias en partidos decisivos. Abogada, economista, primera socia mujer de su bufete y capitana en las canchas, su vida es una final en la que el derecho y el deporte no compiten, sino que se alían.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.