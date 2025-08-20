Reestructurar, empoderar y crecer: el sello de Maria Alejandra Jordan

Cada vez que se involucra en algo, investiga y se entrega con pasión. Así lo hizo en su primer empleo, recién graduada en Economía, cuando en Grant Thornton Colombia le asignaron un tema que era innovador y desafiante en esa época: precios de transferencia, que son los valores que pactan dos empresas asociadas para intercambiar entre ellas bienes, servicios o derechos.

Tuvo que adentrarse en el mundo de los impuestos y régimen cambiario para asesorar a multinacionales con negocios en Colombia. Rápidamente se convirtió en una experta y ascendió de asistente a responsable del área. “Manejaba alrededor de 80 clientes y a cada uno lo trataba como si fuera mi propio negocio. Tenía mucha carga, enfrentaba una alta rotación de personal y además no pedí ayuda a tiempo. Me agoté, me enfermé y descuidé mi vida personal”, reconoce.

Seis años después decidió renunciar, regalarse tiempo, cuidar su salud y replantear su estilo de vida. Pasó varios meses en Estados Unidos, donde residen su hermana y sus sobrinos. Finalmente decidió regresar a Cúcuta, su ciudad natal, para apoyar los negocios familiares. Inicialmente colaboró en la organización de las dos compañías de su padre y luego asumió la gerencia de una de ellas, Ofosi (Oficina de Outsourcing en Servicios e Ingeniería), especializada en brindar servicios de atención al cliente. Su cliente principal es Centrales Eléctricas del Norte de Santander (Cens), entidad del Grupo EPM. Pronto identificó oportunidades para optimizar la operación y comenzó a reestructurar procesos, redefinir cargos e implementar indicadores de productividad. Además, se capacitó en Gerencia Estratégica, Derecho Laboral y Gestión Humana.

Ya con la casa en orden, sintió que era el momento de expandirse. Actualmente lidera el proyecto de transformación digital de la compañía, lo que les permitirá ofrecer sus servicios a más empresas. “Quiero que Ofosi evolucione a partir de nuestra gente. Por eso empoderamos a los agentes para que asuman diferentes roles dentro de la compañía. La idea es desarrollar sus habilidades y su liderazgo para que crezcan dentro de la empresa. Queremos promover el talento interno, conformado mayoritariamente por mujeres (87 por ciento del total de los empleados)”. Con frecuencia habla con su padre. “Al principio me observaba con cautela, como esperando a ver qué resultados obtenía. Ahora hay plena confianza y autonomía, con raíces muy sólidas”.

Aunque completamente enfocada en la expansión del negocio, aprendió la lección: ya no descuida su salud y reserva tiempo para ella y su hijo, Alonzo.

Sector BPO