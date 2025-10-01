Bienestar integral: una de las claves para la inclusión en espacios laborales

Sanofi tiene definidas, a nivel global, dos grandes estrategias que enmarcan sus esfuerzos internos en DEI y bienestar de los empleados, explica Harold Gracia, Country Head de COPAC Sanofi:

All In : centrada en diversidad, equidad e inclusión. Incluye liderazgo representativo, equidad salarial, inclusión de personas con discapacidad, comunidades LGBTIQ+, generaciones, origen étnico, cultura, etc.

: centrada en diversidad, equidad e inclusión. Incluye liderazgo representativo, equidad salarial, inclusión de personas con discapacidad, comunidades LGBTIQ+, generaciones, origen étnico, cultura, etc. All Well: orientada al bienestar integral de los colaboradores (salud física, mental, financiera, cultura de trabajo segura y saludable).

Estos enfoques globales se traducen en políticas, procesos, programas y prácticas concretas que operan en toda la región.

Las estrategias de diversidad, equidad e inclusión responden a los retos de las organizaciones para abrirle espacio al liderazgo femenino con accesibilidad total y equidad salarial. Seguir reforzando la inclusión de comunidades que tradicionalmente han estado más invisibilizadas como personas con discapacidad, diversidad sexual, también diversidad generacional, entre otras.