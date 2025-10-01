Inclusión como estrategia
Bienestar integral: una de las claves para la inclusión en espacios laborales
La convicción de generar espacios de trabajo seguros donde cada persona pueda dar lo mejor de sí, es más que un lema. Harold Gracia, Country Head COPAC Sanofi, relata cómo la organización lo ha establecido como una estrategia para potenciar el talento y generar impacto social.
Sanofi tiene definidas, a nivel global, dos grandes estrategias que enmarcan sus esfuerzos internos en DEI y bienestar de los empleados, explica Harold Gracia, Country Head de COPAC Sanofi:
- All In: centrada en diversidad, equidad e inclusión. Incluye liderazgo representativo, equidad salarial, inclusión de personas con discapacidad, comunidades LGBTIQ+, generaciones, origen étnico, cultura, etc.
- All Well: orientada al bienestar integral de los colaboradores (salud física, mental, financiera, cultura de trabajo segura y saludable).
Estos enfoques globales se traducen en políticas, procesos, programas y prácticas concretas que operan en toda la región.
Las estrategias de diversidad, equidad e inclusión responden a los retos de las organizaciones para abrirle espacio al liderazgo femenino con accesibilidad total y equidad salarial. Seguir reforzando la inclusión de comunidades que tradicionalmente han estado más invisibilizadas como personas con discapacidad, diversidad sexual, también diversidad generacional, entre otras.
Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.