Diversidad para el bienestar laboral

Construcciones Planificadas es una gran empresa para laborar, según la consultora Great Place to Work. De acuerdo con esta plataforma, el 95 por ciento de los colaboradores afirma que esta compañía es un excelente lugar para trabajar, muy por encima del promedio del sector, que se ubica en el 85 por ciento.

Esta certificación, que se ha mantenido por tres años consecutivos, es el resultado de una iniciativa liderada desde la dirección para crear un ambiente laboral que respeta la diversidad en todas sus manifestaciones. Por eso, la plantilla es una combinación de personas de distintas edades y procedencias.