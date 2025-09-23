Construcción
Diversidad para el bienestar laboral
Una combinación de personas de diferentes edades y procedencias es la clave para que Construcciones Planificadas sea una de las mejores empresas para trabajar en Colombia.
Construcciones Planificadas es una gran empresa para laborar, según la consultora Great Place to Work. De acuerdo con esta plataforma, el 95 por ciento de los colaboradores afirma que esta compañía es un excelente lugar para trabajar, muy por encima del promedio del sector, que se ubica en el 85 por ciento.
Esta certificación, que se ha mantenido por tres años consecutivos, es el resultado de una iniciativa liderada desde la dirección para crear un ambiente laboral que respeta la diversidad en todas sus manifestaciones. Por eso, la plantilla es una combinación de personas de distintas edades y procedencias.
“Nos gusta generar un ambiente de inclusión. Respetamos todas las actitudes, comportamientos y a todas las personas que piensan diferente”, resume Mauricio Patiño Ulloa, gerente general de Construcciones Planificadas. Conozca más sobre esta historia en Visión CEO, de Semana Play.