Suscribirse
YouTube video player

Impactar la movilidad social de estudiantes de estratos 1, 2 y 3

El 90 por ciento de los estudiantes de la Universidad de la Costa pertenecen a los estratos socioeconómicos más sensibles del país y la mayoría son hijos de padres que nunca pudieron acceder a la Educación Superior. Su rector, Eduardo Crissien, habla de cómo la CUC aporta a la equidad e inclusión.

Redacción Semana
2 de octubre de 2025

El modelo educativo flexible de la Universidad de la Costa (CUC), con sede en Barranquilla, permite facilidades de ingreso y garantías para que los estudiantes –90 por ciento de ellos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 e hijos de padres que nunca fueron a la universidad– “tengan las condiciones para permanecer, avanzar y graduarse”, dice su rector, Eduardo Crissien Borrero.

De carácter privado y con 55 años de historia, la CUC hace énfasis en la excelencia académica e investigativa, y en la inclusión. “Cada estudiante es acompañado de manera integral, considerando su contexto académico, social y emocional”, afirma Crissien Borrero, quien revela que el 78 por ciento de los graduados de la CUC accede al mercado laboral.

En Visión CEO el rector plantea que los resultados de la CUC saltan a la vista, no solo desde lo académico, sino desde el valor social: “Estudiantes que llegaron con limitaciones económicas hoy lideran empresas, ocupan cargos públicos y privados o continúan su formación, dentro y fuera del país”.

Visión CEO es el espacio donde los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

Videos relacionados

Sanofi genera espacios de inclusión para comunidades que tradicionalmente han estado más invisibilizadas.
icon video play
La inclusión es otro componente clave. La fundación ha abierto espacios de formación y participación para que nadie quede por fuera.
icon video play
Con su plataforma de educación mediática, Digimente, la organización ha formado a más de 8.000 docentes y alcanzado a 230.000 estudiantes, fortaleciendo su pensamiento crítico y sus habilidades de participación democrática.
icon video play
La visibilidad es un acelerador de la igualdad, afirma Luisa García, Partner & Global Corporate Affairs CEO en LLYC.
icon video play
María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica
icon video play
Desde esta perspectiva, Pineda sostiene que la inclusión es también un camino para fortalecer la competitividad empresarial.
icon video play
Para Harris, la clave está en la forma de gestionar el talento y la cultura organizacional.
icon video play
Uno de sus proyectos más destacados es el de mecanismos de producción más limpia con mujeres rurales. Allí, Fundocol brinda capacitación en tres ejes fundamentales: medio ambiente, empoderamiento femenino y formación empresarial.
icon video play
Construcciones Planificadas ha recibido la certificación de Great Place to Work por tres años consecutivos.
icon video play
Alberto Mario Rincón., director general de L’oréal Centroamérica y Región Andina.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.