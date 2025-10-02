Impactar la movilidad social de estudiantes de estratos 1, 2 y 3

El modelo educativo flexible de la Universidad de la Costa (CUC), con sede en Barranquilla, permite facilidades de ingreso y garantías para que los estudiantes –90 por ciento de ellos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 e hijos de padres que nunca fueron a la universidad– “tengan las condiciones para permanecer, avanzar y graduarse”, dice su rector, Eduardo Crissien Borrero.

De carácter privado y con 55 años de historia, la CUC hace énfasis en la excelencia académica e investigativa, y en la inclusión. “Cada estudiante es acompañado de manera integral, considerando su contexto académico, social y emocional”, afirma Crissien Borrero, quien revela que el 78 por ciento de los graduados de la CUC accede al mercado laboral.

En Visión CEO el rector plantea que los resultados de la CUC saltan a la vista, no solo desde lo académico, sino desde el valor social: “Estudiantes que llegaron con limitaciones económicas hoy lideran empresas, ocupan cargos públicos y privados o continúan su formación, dentro y fuera del país”.