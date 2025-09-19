Suscribirse
El 50% de los colaboradores de W&L que ingresaron como practicantes, hoy son parte del equipo.

“La diversidad es una herramienta poderosa para competir e innovar”

En W&L Worldwide Trading apuestan por la juventud para lograr sus objetivos empresariales. Por eso promueven políticas de primer empleo y apoyo al aprendizaje para que los colaboradores encuentren un lugar adecuado para crecer personal y profesionalmente.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025

“El equilibrio no se logra solo con estrategias e indicadores, sino con personas comprometidas con su propio desarrollo”, afirma Mauricio Moreno, CEO de W&L Worldwide Trading, una empresa importadora, exportadora y comercializadora de productos alimenticios que genera 25 empleos directos en Barranquilla.

Para lograr ese objetivo, brindan a los jóvenes la posibilidad de acceder a su primer empleo y de realizar prácticas profesionales que les permitan ingresar al mundo laboral de manera efectiva. El 50% de sus actuales colaboradores ingresaron como practicantes. Así mismo, el 26% de la planta realizó su primera experiencia laboral en la compañía.

Además, el 16% del equipo se ha profesionalizado dentro de la compañía, culminando sus estudios mientras laboran activamente en la compañía. Igualmente, el 10% del equipo ha avanzado en sus carreras a través de la culminación de estudios de posgrado y especialización.

“Más allá del género o la raza, lo que nos importa es que nuestro equipo abrace la cultura organizacional de mejora continua”, dice Moreno. “Por eso, promovemos equipos mixtos donde hombres y mujeres, desde su individualidad, aportan visiones distintas de una misma realidad. Esa diversidad no es la meta en sí misma la meta para W&L, pero sí la entendemos como una herramienta poderosa para competir e innovar en un mundo en constante cambio”, concluye.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

