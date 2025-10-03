Suscribirse
YouTube video player

Liderazgo femenino en la industria del papel

En un sector eminentemente masculino, Empicolsa, una empresa dedicada a la fabricación de papel y cartón corrugado, las mujeres se han ganado importantes puestos de liderazgo, dice su CEO, Paola Varela Arciniegas.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025

En la industria moderna, la inclusión y la diversidad son una necesidad estratégica que va más allá del género, la condición social, la discapacidad o la edad, dice Paola Varela Arciniegas, CEO y accionista de Empaques Industriales de Colombia (Empicolsa).

La empresa que lidera, con más de 50 años de experiencia en la fabricación de papel y cartón corrugado, está inmersa en un sector históricamente dominado por hombres. “La desigualdad de género sigue siendo un desafío importante de muchos sectores industriales no solo en cargos directivos, sino operativos y técnicos”, afirma Varela en Visión CEO.

Paso a paso, la directiva ha ido ampliando las oportunidades para las mujeres. “Aquí el liderazgo femenino no es una moda (...) Orgullosamente, tenemos en nuestra operación a mujeres en plantas de producción, así como un número significativo en cargos C-Level”.

Y lo mismo ha hecho con los jóvenes, fomentando su primer empleo. “Creemos en la riqueza que trae la diversidad generacional. Iniciamos un plan para fomentar el primer empleo porque nuestra juventud también merece oportunidades y queremos ser fuente de inspiración para los que inician su vida laboral”.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

Videos relacionados

Eduardo Crissien Borrero, rector de la Universidad de la Costa
icon video play
Sanofi genera espacios de inclusión para comunidades que tradicionalmente han estado más invisibilizadas.
icon video play
La inclusión es otro componente clave. La fundación ha abierto espacios de formación y participación para que nadie quede por fuera.
icon video play
Con su plataforma de educación mediática, Digimente, la organización ha formado a más de 8.000 docentes y alcanzado a 230.000 estudiantes, fortaleciendo su pensamiento crítico y sus habilidades de participación democrática.
icon video play
La visibilidad es un acelerador de la igualdad, afirma Luisa García, Partner & Global Corporate Affairs CEO en LLYC.
icon video play
María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica
icon video play
Desde esta perspectiva, Pineda sostiene que la inclusión es también un camino para fortalecer la competitividad empresarial.
icon video play
Para Harris, la clave está en la forma de gestionar el talento y la cultura organizacional.
icon video play
Uno de sus proyectos más destacados es el de mecanismos de producción más limpia con mujeres rurales. Allí, Fundocol brinda capacitación en tres ejes fundamentales: medio ambiente, empoderamiento femenino y formación empresarial.
icon video play
Construcciones Planificadas ha recibido la certificación de Great Place to Work por tres años consecutivos.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.