Liderazgo femenino en la industria del papel

En la industria moderna, la inclusión y la diversidad son una necesidad estratégica que va más allá del género, la condición social, la discapacidad o la edad, dice Paola Varela Arciniegas, CEO y accionista de Empaques Industriales de Colombia (Empicolsa).

La empresa que lidera, con más de 50 años de experiencia en la fabricación de papel y cartón corrugado, está inmersa en un sector históricamente dominado por hombres. “La desigualdad de género sigue siendo un desafío importante de muchos sectores industriales no solo en cargos directivos, sino operativos y técnicos”, afirma Varela en Visión CEO.

Paso a paso, la directiva ha ido ampliando las oportunidades para las mujeres. “Aquí el liderazgo femenino no es una moda (...) Orgullosamente, tenemos en nuestra operación a mujeres en plantas de producción, así como un número significativo en cargos C-Level”.

Y lo mismo ha hecho con los jóvenes, fomentando su primer empleo. “Creemos en la riqueza que trae la diversidad generacional. Iniciamos un plan para fomentar el primer empleo porque nuestra juventud también merece oportunidades y queremos ser fuente de inspiración para los que inician su vida laboral”.