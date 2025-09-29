Género
Para lograr la igualdad no basta con cambiar la conversación
Luisa García, Partner & Global Corporate Affairs CEO en LLYC, afirma que la visibilidad femenina es una de las prioridades de la compañía a escala global.
El 98 por ciento de la conversación digital sobre igualdad está radicalizada. Los hombres aparecen 2.5 veces más en medio que las mujeres. Uno de cada cinco titulares en prensa sobre violencia de género justifican la agresión.
Estas cifras ilustran el complejo panorama de la igualdad de género en la esfera pública. También hacen parte del análisis que LLYC ha realizado sobre este aspecto y justifican las acciones que han tomado para intentar revertirlo.
“La igualdad de género es una responsabilidad del liderazgo”, afirma Luisa García, Partner & Global Corporate Affairs CEO en esta consultora global en marketing y asuntos coporativos y de gobierno. En ese sentido, han creado campañas y herramientas con Inteligencia Artificial para detectar sesgos en el lenguaje que son usadas en universidades y redacciones de Iberoamérica.
Sin embargo, según García no basta con cambiar la conversación. “Tenemos que transformar las estructuras, ese es el compromiso que nos mueve como empresa”, concluye.