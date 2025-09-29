Para lograr la igualdad no basta con cambiar la conversación

El 98 por ciento de la conversación digital sobre igualdad está radicalizada. Los hombres aparecen 2.5 veces más en medio que las mujeres. Uno de cada cinco titulares en prensa sobre violencia de género justifican la agresión.

Estas cifras ilustran el complejo panorama de la igualdad de género en la esfera pública. También hacen parte del análisis que LLYC ha realizado sobre este aspecto y justifican las acciones que han tomado para intentar revertirlo.

“La igualdad de género es una responsabilidad del liderazgo”, afirma Luisa García, Partner & Global Corporate Affairs CEO en esta consultora global en marketing y asuntos coporativos y de gobierno. En ese sentido, han creado campañas y herramientas con Inteligencia Artificial para detectar sesgos en el lenguaje que son usadas en universidades y redacciones de Iberoamérica.