Mufasa, el cachorro de una rara especie de puma que fue encontrado y se recupera en Bucaramanga

La cría de una rara especie de puma, difícil de encontrar en los ecosistemas de la región, se recupera satisfactoriamente desde el pasado mes de septiembre del año 2021 en el Centro de Atención y Valoración (CAV) de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), tras llegar en lamentables condiciones de salud.

Se trata de un cachorro de puma yaguarundí, de menos de un año de nacido, que fue entregado al CAV de la CDMB en avanzado estado de desnutrición, con un débil sistema inmunológico, estrés, agotado y con problemas nerviosos.

El personal del CAV realizó la valoración médica respectiva para iniciar el proceso de recuperación y rehabilitación de este animalito, dijo Juan Sebastián Mejía, veterinario encargado de esta dependencia, quien agregó que los problemas de salud del ejemplar derivaron de la ausencia de la madre en la primera etapa de su vida y de las condiciones propias del entorno.

“El hecho de no tener a la mamá en su primera etapa de vida hizo que su sistema inmune y su metabolismo no funcionaran al 100 %, ya que no contó con la ingesta de calostro; esa leche materna es muy importante para las crías en sus primeros días de existencia, y eso afectó su salud”, afirmó Esteban Farfán, estudiante de veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), quien se encargó de la atención de este ejemplar.

Puma rescatado en Bucaramanga se recupera satisfactoriamente. - Foto: Cortesía

Con el trabajo realizado por la CDMB, junto con los estudiantes de la UCC y las indicaciones del doctor Vladimir Quintero, “la rehabilitación del puma yaguarundí avanza satisfactoriamente. Próximamente, será devuelto a su hábitat natural para que cumpla su ciclo biológico y pueda ayudar en la recuperación del ecosistema”, expresó Juan Sebastián Mejía.

“El puma yaguarundí habita los bosques tropicales, para el caso de Santander en las zonas altas. Hay otra especie de yaguarundí que se encuentra en los Llanos Orientales, es de color rojiza”, anotó Esteban Farfán.

Lo llamativo del caso es encontrar esta cría, “extrañamente inusual”, de felino. Cabe recordar que, durante el mes de enero del año en curso, en el departamento de Antioquia, se registró el hallazgo de un mismo ejemplar, pero albino, que se encuentra actualmente en el Parque de la Conservación en Medellín.

Ante la alerta sobre ejemplares de fauna silvestre en riesgo, Juan Sebastián Mejía hizo un llamado a toda la comunidad para que siempre esté pendiente y alerta a denunciar, informar y avisar a las entidades competentes, como la CDMB y la Policía Ambiental, de los casos de ejemplares de fauna silvestre que estén en riesgo, para proceder a recuperarlos, rehabilitarlos y llevarlos nuevamente a su entorno natural.

De igual manera, dijo: “Se debe evitar el maltrato a estos animalitos, porque usualmente no generan ningún daño ni son agresivos, si no los atacamos”. Explicó en ese sentido: “Ellos muchas veces van de paso por nuestros predios, por eso se deben dejar quietos y no molestarlos, para que sigan su camino”.

Además, le pidió a la ciudadanía denunciar los casos de tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, para hacer un efectivo control de estas actuaciones indebidas.

Tras su recuperación, Mufasa como cariñosamente fue bautizado en el CAV de la CDMB por los profesionales que velaron por su recuperación, informaron que actualmente pesa 6 kilos y se encuentra en óptimas condiciones para regresar a su hábitat natural.

Es de resaltar el compromiso profesional, médico y de respeto hacia todas las especies que de alguna manera llegan a las instalaciones y que salen adelante en su recuperación con el acompañamiento de los Héroes Al Rescate Animal que allí laboran.