Alertan sobre peligrosa modalidad de estafa relacionada con WhatsApp; así puede evitar convertirse en víctima de los delincuentes

La Secretaría de Seguridad realizó varias recomendaciones.

Redacción Semana
3 de noviembre de 2025, 1:59 p. m.
Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app.
Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá advirtió esta semana sobre una peligrosa modalidad de estafa sobre la que hay que tener mucho cuidado.

De acuerdo con la entidad, los delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas.

Para ello utilizan pretextos como el de verificar datos, activar funciones nuevas o evitar la suspensión de la cuenta.

Señales que indican que puede ser una estafa

Con el objetivo no ser víctima de los estafadores, WhatsApp alerta sobre las señales que indican por qué este tipo de mensajes son una estafa:

  • Errores ortográficos o gramaticales.
  • Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.
  • Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

Adicionalmente, también se debe tener cuidado de los mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación, o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos

“En muchos casos, los estafadores simulan ser un conocido o entablan conversaciones para ganarse la confianza de la víctima antes de solicitarle dinero o datos personales”, agrega la secretaría.

Meta ha decidido romper un hito histórico al integrar publicidad y suscripciones en WhatsApp.
En esta ilustración fotográfica, se ve el logo de WhatsApp.

Además, WhatsApp recuerda que nunca cobra por el uso del servicio y que las personas “pueden verificar la autenticidad de un remitente observando las señales que aparecen cuando se recibe un mensaje de un número desconocido: si existen grupos en común, si el número está registrado en otro país o si se trata de un contacto que ya tiene registrado”.

Más recomendaciones

  • No abra, comparta ni reenvíe mensajes que parezcan sospechosos o demasiado buenos para ser ciertos.
  • No proporcione información personal ni bancaria por este medio.
  • Antes de abrir un archivo o enlace, verifique su legitimidad.
  • Reporte y bloquee los números sospechosos directamente desde la aplicación.

“La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hace un llamado a la ciudadanía a no caer en este tipo de estafas y a reportar cualquier intento de fraude al CAI Virtual, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de la línea de WhatsApp 320 2948647″, subraya la entidad.

